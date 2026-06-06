Mbappé will bei der WM gegen Ronaldo und Neymar spielen

Frankreichs Stürmer Kylian Mbappé sprach vor der Weltmeisterschaft über Gegner, die für ihn am interessantesten sein könnten. Der Anführer des französischen Fußballs äußerte offen den Wunsch, bei der WM gegen Cristiano Ronaldo und Neymar anzutreten.

In einem Interview mit Sorare betonte Mbappé, dass eine Konfrontation mit zwei Stars, die den Weltfußball geprägt haben, auf der WM-Bühne für ihn von besonderem Interesse ist. Seiner Meinung nach könnte dies die letzte WM für Ronaldo und Neymar sein.

„Ich möchte bei der WM gegen Ronaldo und Neymar spielen. Das wird ihre letzte WM sein“, sagte Kylian Mbappé.

Es ist natürlich, dass diese Worte bei Fußballfans große Spannung erzeugen. Denn Ronaldo und Neymar gehören zu den meistdiskutierten Spielern der letzten zehn Jahre, die Millionen von Fans inspiriert und auf großen Bühnen Geschichte geschrieben haben. Mbappé, als einer der hellsten Stars der aktuellen Generation, will erneut in einem großen Turnier gegen sie antreten.

Die Weltmeisterschaft hatte für Cristiano Ronaldo schon immer eine besondere Bedeutung. Obwohl der portugiesische Star fast alle Höhen erklommen hat, bleibt der WM-Titel einer der größten Träume seiner Karriere. Wenn dies wirklich seine letzte WM ist, wird Portugal zweifellos mit maximaler Leidenschaft in jedes Spiel gehen.

Für Neymar ist die Situation ähnlich. Der Angreifer, der seit Jahren als einer der talentiertesten Spieler seiner Generation gilt, ist einer der Anführer der brasilianischen Nationalmannschaft. Doch der WM-Titel blieb ihm bisher verwehrt. Daher wird das Turnier, das als seine letzte Chance gesehen wird, für die Fans von besonderem Interesse sein.

Man merkt, dass Mbappé das Spiel gegen diese zwei Stars nicht nur als Wettbewerb, sondern als Teil der großen Fußballgeschichte sieht. Seine Generation hat nun die Hauptbühne im Fußball betreten. Ronaldo und Neymar sind Namen, die eine Ära definiert haben. Daher hat ihr Aufeinandertreffen auch eine symbolische Bedeutung.

Die französische Nationalmannschaft gilt erneut als einer der Favoriten bei der WM. Das von Mbappé angeführte Team verfügt über Geschwindigkeit, Technik, Erfahrung und Kaderbreite. Frankreich ist bei großen Turnieren immer ein gefährlicher Gegner, und auch diesmal werden hohe Leistungen erwartet.

Zur Erinnerung: Die französische Nationalmannschaft befindet sich in der WM-Gruppenphase in Gruppe I. In dieser Vierergruppe treffen die Franzosen auf die Nationalmannschaften von Senegal, Irak und Norwegen. Auf den ersten Blick wirkt Frankreich als Gruppenfavorit, doch bei der WM darf kein Gegner unterschätzt werden.

Senegal ist durch physische Stärke, Schnelligkeit und die für den afrikanischen Fußball typische Kampfkraft gefährlich. Die irakische Nationalmannschaft wird bei einem großen Turnier sicherlich alle Kräfte mobilisieren. Norwegen kann mit der für den europäischen Fußball typischen Disziplin, Ordnung und gefährlichen Offensivspielern jedem Gegner Probleme bereiten.

Wenn Frankreich die Gruppe erfolgreich übersteht, könnte es in den nächsten Runden zu Duellen mit Portugal oder Brasilien kommen. Genau davon träumt Mbappé: gegen Ronaldo oder Neymar auf der großen Bühne, in einem großen Spiel, für die große Geschichte anzutreten.

Solche Spiele machen Fußball noch attraktiver. Auf der einen Seite Stars, die vielleicht eines ihrer letzten großen Turniere spielen; auf der anderen Seite einer der stärksten Angreifer der aktuellen Ära. Diese Duelle können für die Fans zu einem wahren Fußballfest werden.

Mbappés Worte zeigen, dass er sich auf die WM nicht nur für den Titel, sondern auch für historische Duelle, große Gegner und unvergessliche Momente vorbereitet. Der Wunsch, gegen Ronaldo und Neymar zu spielen, unterstreicht erneut seinen Respekt vor dem Fußball und seinen Hunger nach Wettbewerb.

Jetzt hängt alles von den Ergebnissen auf dem Platz ab. Frankreich muss aus seiner Gruppe herauskommen, und auch Portugal und Brasilien müssen ihren Weg erfolgreich fortsetzen. Dann könnte einer der von Mbappé erträumten Super-Duelle Wirklichkeit werden.

Im Fußball zeigt sich der Generationenwechsel manchmal in einem einzigen Spiel. Wenn Mbappé gegen Ronaldo oder Neymar spielt, ist es kein gewöhnliches Match, sondern ein Treffen einer Ära mit einer neuen Ära auf der großen Bühne.