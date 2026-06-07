Arsenal erwägt Morgan Gibbs-White zur Verstärkung des Angriffs

Der aktuelle Meister der englischen Premier League, Arsenal, hat seine Pläne für das Sommer-Transferfenster festgelegt. Mikel Arteta hat den Star von Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, auf die Transferliste gesetzt, um die Offensive des Teams zu verstärken. Der Trainer der "Gunners", der den Titel nach 22 Jahren Dürre gewann, beabsichtigt, den Kader zur Titelverteidigung weiter zu stärken. Laut Goal.com berichtet .

Das Hauptziel der Londoner bleibt weiterhin der Stürmer von Aston Villa, Morgan Rogers. Arteta schätzt die vielfältigen Fähigkeiten des 23-Jährigen hoch, doch sein Transfer könnte Arsenal mindestens 100 Millionen Pfund kosten. Sollte der Transfer von Rogers nicht zustande kommen, gilt Morgan Gibbs-White als primäre Alternative.

Gibbs-White hat sich in der vergangenen Saison mit 18 Toren in allen Wettbewerben bewährt. Seine 15 Tore in der Premier League waren der zweitbeste Wert unter englischen Spielern, nur hinter Ollie Watkins. Außerdem führte er Nottingham Forest bis ins Halbfinale der Europa League. Dennoch wurde der Spieler von Thomas Tuchel nicht in den WM-Kader der englischen Nationalmannschaft berufen.

Derzeit zeigt auch PSG, das Arsenal im Champions-League-Finale besiegt hat, Interesse an Morgan Rogers. Nottingham Forests Besitzer Evangelos Marinakis versucht, seine Schlüsselspieler im Verein zu halten. Obwohl Gibbs-White einen Vertrag bis 2028 hat, könnten hohe Angebote auf dem Transfermarkt die Situation ändern.

Derweil steht auch ein weiterer Star von Forest, Elliot Anderson, im Fokus der Großklubs. Manchester City und Manchester United haben sich dem Rennen um den Mittelfeldspieler, der auf 100 Millionen Pfund geschätzt wird, angeschlossen. Obwohl Cheftrainer Vítor Pereira den Kader zusammenhalten möchte, hat er die Realität des Transfermarktes anerkannt.