Die intensive Auseinandersetzung zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und den Niederlanden, die vor dem großen Fußballfest jenseits des Ozeans ausgetragen wurde, steht weiterhin im Fokus der Experten und Fans. Obwohl die 'Weißen Wölfe' gegen einen starken Gegner einen tapferen und würdigen Widerstand leisteten, verloren sie das Spiel schließlich mit 1:2. Nach dieser spannenden Begegnung analysierten internationale renommierte Statistikportale und Fußballexperten die Leistung jedes unserer Spieler auf dem Feld sorgfältig und vergaben ihre Bewertungen.

Laut den durchgeführten Bewertungsanalysen wurden zwei Fußballer der usbekischen Nationalmannschaft mit den höchsten und vorbildlichen Indikatoren identifiziert. Dies waren der talentierte Abwehrspieler Jahongir O‘rozov, der in der Defensive großen Einsatz zeigte, und der erfahrene Mittelfeldspieler Otabek Shukurov, der im Zentrum des Spielfelds ein großes Arbeitspensum absolvierte. Beide Spieler wurden von den Experten mit 6,7 Punkten ausgezeichnet und als die Besten der Mannschaft anerkannt.

Nachfolgend können Sie sich detailliert mit den endgültigen Bewertungen unserer Nationalspieler durch Statistikportale vertraut machen:

Torhüter:

Otkir Yusupov — 6,3

Abwehr:

Jahongir O‘rozov — 6,7

Abduqodir Husanov — 6,6

Rustam Ashurmatov — 6,5

Außenverteidiger:

Sherzod Nasrullayev — 6,3

Farrux Sayfiyev — 6,3

Mittelfeld:

Otabek Shukurov — 6,7

Akmal Mozgovoy — 6,2

Offensives Mittelfeld:

Abbosbek Fayzullayev — 6,5

Oston O‘runov — 6,1

Stürmer:

Eldor Shomurodov — 6,2

Nach allgemeinen Berechnungen lag die durchschnittliche Teamwertung der usbekischen Nationalmannschaft in dieser hochverantwortlichen Begegnung gegen den Weltgiganten Niederlande bei 6,4 Punkten. Dieser Wert zeigt, dass unsere Vertreter auch in Spielen gegen Top-Teams qualitativ hochwertigen und systematischen Fußball zeigen können.

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