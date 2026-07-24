Warum lehnte Guardiola das Angebot der italienischen Nationalmannschaft ab?

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Warum lehnte Guardiola das Angebot der italienischen Nationalmannschaft ab?

Pep Guardiola zog die Möglichkeit in Betracht, die italienische Nationalmannschaft zu trainieren, entschied sich jedoch letztlich gegen das Angebot. Der renommierte Experte plant derzeit eine Auszeit vom Fußball, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Laut Insider Fabrizio Romano hat Guardiola die Option des italienischen Fußballverbandes mehrere Tage lang ernsthaft geprüft. Seine Rückkehr in den Fußball wird jedoch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Guardiola hat seine endgültige Entscheidung getroffen

Fabrizio Romano berichtet, dass der spanische Experte in dieser Woche die Möglichkeit diskutiert hat, die italienische Nationalmannschaft zu übernehmen.

Nach Gesprächen zwischen den Parteien entschied sich Guardiola, das Angebot abzulehnen.

Pep zog es in dieser Phase vor, sich auszuruhen und neue Kraft zu tanken, anstatt ein neues Projekt zu beginnen.

Bisher gibt es keine Informationen über eine offizielle Stellungnahme des italienischen Fußballverbandes zu den Verhandlungen und Guardiolas Entscheidung.

Warum lehnte Pep die Option Italien ab?

Der Quelle zufolge hängt Guardiolas Entscheidung nicht mit sportlichen Ergebnissen oder Vertragsbedingungen zusammen, sondern mit seinen persönlichen Plänen.

Der Experte möchte:

  • mehr Zeit mit seiner Familie verbringen;

  • nach vielen Jahren der Arbeit ausruhen;

  • seine körperliche und geistige Energie wiederherstellen;

  • zum richtigen Zeitpunkt zum Fußball zurückkehren.

Aus diesem Grund zog er es vor, derzeit kein neues Projekt als Trainer eines Vereins oder einer Nationalmannschaft zu übernehmen.

"Manchester City" schuf eine historische Ära

Pep Guardiolas letzte Arbeitsstelle war "Manchester City". Er war zehn Spielzeiten lang bei dem englischen Verein tätig und machte das Team zu einem der stärksten im nationalen und europäischen Fußball.

Wettbewerb

Gewonnene Trophäen

Englische Premier League

6-mal

UEFA Champions League

1-mal

Guardiola etablierte bei City einen Spielstil, der auf Ballbesitz, hohem Pressing und positionellem Angriffsspiel basiert. Seine Amtszeit war eine der erfolgreichsten Phasen in der Vereinsgeschichte.

Italienische Nationalmannschaft sucht nach anderen Kandidaten

Nach Guardiolas Absage muss der italienische Fußballverband andere Kandidaten für den Posten des Cheftrainers in Betracht ziehen.

Wann und bei welchem Team Pep in den Fußball zurückkehren wird, ist derzeit unbekannt. Ob sein nächster Job bei einem Verein oder einer Nationalmannschaft sein wird, bleibt offen.

Dennoch weckt jede Entscheidung eines Experten wie Guardiola zweifellos großes Interesse in der Fußballwelt.

Glauben Sie, dass Guardiola seine Karriere bei einem Verein fortsetzen oder eine Nationalmannschaft trainieren sollte? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.

Pep GuardiolaItalienManchester CityPremier LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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