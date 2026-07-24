Offiziell: Jürgen Klopp zum Bundestrainer von Deutschland ernannt

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Offiziell: Jürgen Klopp zum Bundestrainer von Deutschland ernannt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat eine endgültige Entscheidung über die Leitung der Nationalmannschaft getroffen. Nach mehrmonatigen Verhandlungen wurde Jürgen Klopp, einer der renommiertesten Trainer der Welt, zum neuen Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft ernannt. Diese Ernennung erfolgte nach dem unerwarteten Ausscheiden von Julian Nagelsmann aus seinem Amt. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Berichten zufolge beendete der 59-jährige Spezialist seine Tätigkeit bei Red Bull vorzeitig, um dieses Amt zu übernehmen. Laut Goal.com ist der mit Klopp geschlossene Vertrag auf vier Jahre ausgelegt, sodass er die Mannschaft voraussichtlich bis zur Weltmeisterschaft 2030 führen wird. In seinem Stab werden die langjährigen Assistenten Peter Krawietz, Pepijn Lijnders und Sven Bender mitwirken.

Eine neue Ära und große Ziele

In seinen ersten Worten zu seiner neuen Position betonte Jürgen Klopp, dass die Leitung der Nationalmannschaft für ihn eine besondere Ehre sei. "Die Nationalmannschaft kann uns Deutsche wie nichts anderes vereinen. Genau das macht diese Aufgabe für mich so besonders. Wir werden mit Demut und Geduld gemeinsam agieren: Wir werden eine Mannschaft formen, die füreinander kämpft und vom gesamten Volk ehrlich unterstützt wird", so der Trainer.

Laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf war Klopp der einzige und primäre Kandidat für den Verband. Sein leidenschaftlicher Ansatz, sein Ansehen in der Bevölkerung und seine Fähigkeit, Spieler zu inspirieren, werden als die beste Lösung gesehen, um die aktuelle Krise im deutschen Fußball zu überwinden.

Auch DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke bewertete die Ernennung positiv. Seiner Meinung nach ist Klopp nicht nur einer der besten Trainer der Welt, sondern auch eine Führungspersönlichkeit, die Menschen vereinen kann. Genau diese Eigenschaft wird derzeit im deutschen Fußball als dringend erforderlich erachtet.

Wenig Zeit für die Vorbereitung

Die Einarbeitungszeit für den neuen Trainer wird nicht lang sein. Die deutsche Nationalmannschaft ist für Ende September und Anfang Oktober in vier Länderspielen geplant. Klopp muss in dieser kurzen Zeit den Spielstil der Mannschaft ändern und den Spielern seine Philosophie vermitteln.

Zur Erinnerung: Jürgen Klopp trainierte viele Jahre lang den FC Liverpool und gewann mit dem Team die Premier League und die Champions League. Sein Wechsel zur Nationalmannschaft weckt große Hoffnungen unter den deutschen Fußballfans, da die Mannschaft bei den letzten großen Turnieren nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen konnte.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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