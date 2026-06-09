Bayern bereit, Real Madrid wegen Michael Olise abzuweisen

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Bayern bereit, Real Madrid wegen Michael Olise abzuweisen

Der Münchner Klub Bayern hat den Transfergerüchten um seinen Starflügelspieler Michael Olise ein Ende gesetzt. Der Bundesliga-Gigant gab bekannt, dass er keine Absicht habe, den französischen Fußballer zu verkaufen, und wird alle Angebote von Real Madrid in diesem Sommer entschieden ablehnen. Laut Goal.com berichtet .

Laut Journalist Florian Plettenberg haben die Gerüchte, dass Florentino Pérez ein Paket in Höhe von 150 Millionen Euro für diesen Transfer vorbereitet, noch keine offizielle Form angenommen. Die Bayern-Führung hat jedoch erklärt, dass sie bereit ist, alle Angebote sofort abzulehnen, selbst wenn der Präsident des Madrider Klubs ein erstes, zweites oder sogar drittes Gebot abgibt.

Klubpräsident Herbert Hainer sorgte in einem Interview mit BILD für Klarheit: „Michael Olise ist ein Bayern-Spieler und hat einen langfristigen Vertrag. Wir sind kein Verkaufsclub. Wenn Florentino Pérez uns ein Angebot machen will – was bisher nicht geschehen ist – kann er seine Zeit nicht verschwenden.“

Auch Klub-Ehrenpräsident Uli Hoeneß äußerte sich scharf dazu: „Verkaufen wir Michael Olise für 200 Millionen Euro? Nein, er ist nicht zu haben. Wir spielen für unsere Fans. 200 Millionen Euro auf der Bank zu haben, nützt den Fans nichts, wenn wir jeden Samstag schlechteren Fußball spielen.“

Der 24-jährige Stürmer, der in einer hervorragenden Saison für Bayern 22 Tore und 31 Vorlagen verzeichnete, konzentriert sich derzeit auf die Nationalmannschaft. Nachdem Olise in einem Freundschaftsspiel gegen Nordirland einen Hattrick erzielt hatte, bereitet er sich mit der französischen Nationalmannschaft auf die Spiele gegen Senegal, den Irak und Norwegen vor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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