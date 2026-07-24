„Niemand wollte gegen ihn kämpfen“: Guskov über seinen Kampf gegen Ankalaev

Der in Usbekistan lebende UFC-Kämpfer Bogdan Guskov Magomed Ankalaevsagte, er habe nicht gezögert, den Kampf kurzfristig anzunehmen. Er ist der Meinung, dass ein Duell gegen einen ehemaligen Titelanwärter im Hauptkampf eine größere Chance als ein Risiko darstellt.

Guskov betonte, dass ein Sieg ihn sehr nah an einen Titelkampf bringen könnte. Deshalb entschied er sich, das Angebot anzunehmen, das andere Kämpfer abgelehnt hatten.

„Es geht nicht nur darum, Ankalaev zu besiegen“

Guskov Sports.ru erklärte in einem Interview mit der Publikation, wie wichtig dieser Kampf für seine Karriere ist.

„Es geht nicht darum, ob ich Ankalaev schlagen kann oder nicht. Die UFC bietet dir die Chance, gegen einen ehemaligen Anwärter zu kämpfen. Außerdem könnte dein nächster Kampf bei einem Sieg um den Meisterschaftsgürtel gehen“, sagte er.

Für den usbekischen Sportler ist dies kein gewöhnlicher Ranglistenkampf. Erfolg könnte ihn an die absolute Spitze der Halbschwergewichtsklasse katapultieren.

Guskov hält Ankalaev nicht für unbesiegbar

Obwohl Bogdan die Erfahrung und den Status seines Gegners anerkennt, sieht er ihn nicht als unschlagbaren Kämpfer.

„Magomed ist auch nur ein Mensch wie jeder andere. Wenn man jemanden hart trifft, kann auch er zu Boden gehen.“

Guskov vertraut auf seine Hauptwaffe – seinen harten Schlag. Er glaubt, dass jeder Kämpfer im Oktagon Schwächen hat und eine einzige präzise Aktion den Ausgang des Kampfes entscheiden kann.

„Wenn er eine Titanplatte hätte, wäre das etwas anderes“

Der usbekische Kämpfer setzte seinen Gedanken mit einem originellen Vergleich fort.

„Wenn man mir sagen würde: ‚Du kämpfst gegen eine Titanplatte‘, wüsste ich, dass es unmöglich ist, ihn zu besiegen.“

Mit diesen Worten deutete Guskov an, dass Ankalaev trotz seiner Stärke Fehler machen und einen Schlag kassieren kann.

Er wollte sich aus Angst vor dem Namen des Gegners keine riesige Chance entgehen lassen.

Hauptkampf – eine Chance, sich auf der großen Bühne zu beweisen

Das Duell zwischen Guskov und Ankalaev wird der Hauptkampf des Turniers UFC Fight Night 282 sein.

Dieser Status gibt Bogdan die Möglichkeit:

sich einem breiten Publikum zu präsentieren;

schnell in der Rangliste aufzusteigen;

ein Anwärter für einen Titelkampf zu werden;

seinen Status in der UFC auf eine neue Ebene zu heben.

Eine kurze Vorbereitungszeit erhöht das Risiko, aber die potenzielle Belohnung ist ebenso groß.

„Niemand will, aber ich bin hier“

Im eindrucksvollsten Teil des Interviews betonte Guskov, dass andere Kämpfer nicht gegen Ankalaev antreten wollten.

„Hier gibt es die Chance, einen Hauptkampf zu bestreiten, mich zu beweisen und nach oben zu klettern. Niemand will gegen ihn kämpfen, aber ich bin hier.“

Nun steht Guskov vor der schwierigsten, aber auch chancenreichsten Aufgabe seiner Karriere. Ein Sieg könnte ihn in eine völlig neue Position innerhalb der Division bringen.

Glauben Sie, dass Bogdan Guskov trotz der kurzen Vorbereitungszeit Ankalaev besiegen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.