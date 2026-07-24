Guskov und Temirov haben das Gewichtslimit erreicht: Große Kämpfe in Abu Dhabi

Die offizielle Wiegezeremonie für das UFC Fight Night 282 Turnier fand in Abu Dhabi statt. Aus Usbekistan, Bogdan Guskov und Ramazon Temirov haben das geforderte Gewicht erreicht und die gleichen Werte wie ihre Gegner erzielt.

Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die Kämpfe, die am 25. Juli in der Etihad Arena stattfinden. Im Hauptkampf des Turniers wird Guskov gegen Magomed Ankalaev antreten, während Temirov gegen Steve Erceg in das Oktagon steigen wird.

Guskov und Ankalaev wiegen gleich viel

Die Teilnehmer des Hauptkampfes im Halbschwergewicht zeigten auf der Waage das gleiche Ergebnis.

Sowohl Bogdan Guskov als auch Magomed Ankalaev 93,2 Kilogramm wogen sie. Damit ist ein entscheidender Schritt des offiziellen Prozesses für das Aufeinandertreffen der beiden Kämpfer im Oktagon abgeschlossen.

Dieser Kampf könnte für Guskows UFC-Karriere entscheidend sein. Ein Sieg gegen einen hochrangigen Gegner wird ihn unter die besten Kämpfer der Division katapultieren.

Temirov ist ebenfalls bereit für seinen Kampf

Ein weiterer Vertreter Usbekistans im Fliegengewicht, Ramazon Temirov, wird seine Stärke gegen den Australier Steve Erceg testen.

Beide Kämpfer auf der Waage 57,2 Kilogramm erzielten das Ergebnis.

Erceg hat Erfahrung im Kampf gegen hochkarätige Gegner. Für Temirov wird dieser Kampf ein wichtiger Test sein, um seine Position in der UFC zu festigen und in der Division aufzusteigen.

Alle Paarungen der Main Card

Gewichtsklasse Kampf Gewicht Halbschwergewicht Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov 93,2 — 93,2 kg Fliegengewicht Steve Erceg — Ramazon Temirov 57,2 — 57,2 kg Weltergewicht Islam Dulatov — Wellington Turman 77,6 — 77,1 kg Schwergewicht Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune 120,4 — 117 kg Leichtgewicht Magomed Zainukov — Damian Rzepecki 70,5 — 70,5 kg Weltergewicht Saygid Izagakhmaev — Abubakar Vagaev 77,6 — 77,6 kg

Bei den meisten Kämpfen der Main Card lagen die Gewichtsangaben sehr nah beieinander. Das zeigt, dass Technik und Taktik im Oktagon eine wichtigere Rolle spielen als körperliche Überlegenheit.

Ergebnisse der Prelim Card

Auch auf der Preliminary Card treten eine Reihe erfahrener und vielversprechender Kämpfer an.

Gewichtsklasse Kampf Gewicht Schwergewicht Waldo Cortes-Acosta — Thomas Petersen 112,5 — 111,1 kg Halbschwergewicht Dustin Jacoby — Muhammad Said 93 — 93,4 kg Weltergewicht Santiago Ponzinibbio — Sam Patterson 77,6 — 77,3 kg Leichtgewicht Ismael Bonfim — Axel Sola 70,5 — 70,5 kg Halbschwergewicht Brendson Ribeiro — Magomed Tuchalov 93,4 — 93,2 kg Leichtgewicht Nurullo Aliev — Mike Davis 70,8 — 70,8 kg Bantamgewicht Abdul Hussein — Cody Gibson 61,5 — 61,7 kg

Die Teilnahme bekannter Kämpfer wie Dustin Jacoby, Santiago Ponzinibbio und Ismael Bonfim auf der Prelim Card steigert das Interesse am Turnier zusätzlich.

Die Hauptintrige — sorgt Guskov für eine Sensation?

Bogdan Guskov tritt kurzfristig gegen einen der gefährlichsten Halbschwergewichtler der UFC an. Sein harter Schlag könnte eine ernsthafte Bedrohung für Ankalaev darstellen.

Ankalaev hingegen hat Vorteile bei Erfahrung, Ringen und der Kontrolle des Oktagons. Daher wird der Kontrast zwischen Guskows K.o.-Kraft und Ankalaevs universellem Stil im Hauptkampf entscheidend sein.

Die Kämpfe finden am 25. Juli statt

Das UFC Fight Night 282 Turnier findet am 25. Juli in der Etihad Arena in Abu Dhabi statt.

Für Fans aus Usbekistan liegt der Fokus des Abends auf zwei Kämpfen: Bogdan Guskov gegen Magomed Ankalaev und Ramazon Temirov gegen Steve Erceg.

Wer wird Ihrer Meinung nach in Abu Dhabi einen spektakuläreren Sieg erringen, Guskov oder Temirov? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.