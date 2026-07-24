Guskov und Temirov haben das Gewichtslimit erreicht: Große Kämpfe in Abu Dhabi
Die offizielle Wiegezeremonie für das UFC Fight Night 282 Turnier fand in Abu Dhabi statt. Aus Usbekistan, Bogdan Guskov und Ramazon Temirov haben das geforderte Gewicht erreicht und die gleichen Werte wie ihre Gegner erzielt.
Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die Kämpfe, die am 25. Juli in der Etihad Arena stattfinden. Im Hauptkampf des Turniers wird Guskov gegen Magomed Ankalaev antreten, während Temirov gegen Steve Erceg in das Oktagon steigen wird.
Guskov und Ankalaev wiegen gleich viel
Die Teilnehmer des Hauptkampfes im Halbschwergewicht zeigten auf der Waage das gleiche Ergebnis.
Sowohl Bogdan Guskov als auch Magomed Ankalaev 93,2 Kilogramm wogen sie. Damit ist ein entscheidender Schritt des offiziellen Prozesses für das Aufeinandertreffen der beiden Kämpfer im Oktagon abgeschlossen.
Dieser Kampf könnte für Guskows UFC-Karriere entscheidend sein. Ein Sieg gegen einen hochrangigen Gegner wird ihn unter die besten Kämpfer der Division katapultieren.
Temirov ist ebenfalls bereit für seinen Kampf
Ein weiterer Vertreter Usbekistans im Fliegengewicht, Ramazon Temirov, wird seine Stärke gegen den Australier Steve Erceg testen.
Beide Kämpfer auf der Waage 57,2 Kilogramm erzielten das Ergebnis.
Erceg hat Erfahrung im Kampf gegen hochkarätige Gegner. Für Temirov wird dieser Kampf ein wichtiger Test sein, um seine Position in der UFC zu festigen und in der Division aufzusteigen.
Alle Paarungen der Main Card
Gewichtsklasse
Kampf
Gewicht
Halbschwergewicht
Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov
93,2 — 93,2 kg
Fliegengewicht
Steve Erceg — Ramazon Temirov
57,2 — 57,2 kg
Weltergewicht
Islam Dulatov — Wellington Turman
77,6 — 77,1 kg
Schwergewicht
Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune
120,4 — 117 kg
Leichtgewicht
Magomed Zainukov — Damian Rzepecki
70,5 — 70,5 kg
Weltergewicht
Saygid Izagakhmaev — Abubakar Vagaev
77,6 — 77,6 kg
Bei den meisten Kämpfen der Main Card lagen die Gewichtsangaben sehr nah beieinander. Das zeigt, dass Technik und Taktik im Oktagon eine wichtigere Rolle spielen als körperliche Überlegenheit.
Ergebnisse der Prelim Card
Auch auf der Preliminary Card treten eine Reihe erfahrener und vielversprechender Kämpfer an.
Gewichtsklasse
Kampf
Gewicht
Schwergewicht
Waldo Cortes-Acosta — Thomas Petersen
112,5 — 111,1 kg
Halbschwergewicht
Dustin Jacoby — Muhammad Said
93 — 93,4 kg
Weltergewicht
Santiago Ponzinibbio — Sam Patterson
77,6 — 77,3 kg
Leichtgewicht
Ismael Bonfim — Axel Sola
70,5 — 70,5 kg
Halbschwergewicht
Brendson Ribeiro — Magomed Tuchalov
93,4 — 93,2 kg
Leichtgewicht
Nurullo Aliev — Mike Davis
70,8 — 70,8 kg
Bantamgewicht
Abdul Hussein — Cody Gibson
61,5 — 61,7 kg
Die Teilnahme bekannter Kämpfer wie Dustin Jacoby, Santiago Ponzinibbio und Ismael Bonfim auf der Prelim Card steigert das Interesse am Turnier zusätzlich.
Die Hauptintrige — sorgt Guskov für eine Sensation?
Bogdan Guskov tritt kurzfristig gegen einen der gefährlichsten Halbschwergewichtler der UFC an. Sein harter Schlag könnte eine ernsthafte Bedrohung für Ankalaev darstellen.
Ankalaev hingegen hat Vorteile bei Erfahrung, Ringen und der Kontrolle des Oktagons. Daher wird der Kontrast zwischen Guskows K.o.-Kraft und Ankalaevs universellem Stil im Hauptkampf entscheidend sein.
Die Kämpfe finden am 25. Juli statt
Das UFC Fight Night 282 Turnier findet am 25. Juli in der Etihad Arena in Abu Dhabi statt.
Für Fans aus Usbekistan liegt der Fokus des Abends auf zwei Kämpfen: Bogdan Guskov gegen Magomed Ankalaev und Ramazon Temirov gegen Steve Erceg.
Wer wird Ihrer Meinung nach in Abu Dhabi einen spektakuläreren Sieg erringen, Guskov oder Temirov? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.
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