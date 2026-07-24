Legendäre Varta vor der Insolvenz: Deutscher Industrieriese in der Krise

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Legendäre Varta vor der Insolvenz: Deutscher Industrieriese in der Krise

Varta, ein deutsches Unternehmen mit einer fast 140-jährigen Geschichte und ein Symbol der europäischen Elektroindustrie, steht offiziell vor der Insolvenz. Die Marke, die weltweit lange als Hersteller hochwertiger Akkus und Batterien bekannt war, konnte ihre finanziellen Schwierigkeiten nicht überwinden. Wie die Bild unter Berufung auf Finanzkreise berichtet, hat das Unternehmen bereits Insolvenz angemeldet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Amtsgericht Stuttgart bestätigte, dass vier separate Anträge auf Insolvenzeröffnung für die Varta AG eingegangen sind. Laut Reuters ist der Hauptgrund für die Krise das Fehlen von Möglichkeiten zur Gewinnung neuer Investitionen. Die derzeitigen Eigentümer, der Automobilkonzern Porsche und der österreichische Unternehmer Michael Tojner, sind nicht bereit, weiteres Kapital in das verlustbringende Geschäft zu investieren.

Aufspaltung des Unternehmens erwartet

Experten gehen davon aus, dass Varta kaum als einheitliches Unternehmen erhalten bleiben wird. Höchstwahrscheinlich werden die Vermögenswerte der Marke in mehrere Teile verkauft. Berichten zufolge planen große Gläubiger wie die Deutsche Bank und eine Reihe von Hedgefonds, die profitable Sparte für Haushaltsbatterien zu übernehmen.

Gleichzeitig hat Michael Tojner Interesse am Erwerb des Bereichs bekundet, der Mikrobatterien herstellt, darunter Energiezellen für Hörgeräte. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, dass eine umfassende Umstrukturierung und der Verkauf einzelner Sparten der einzige Weg seien, um zumindest einen Teil des Geschäfts zu retten.

Die Geschichte von Varta begann im Jahr 1887, und fast anderthalb Jahrhunderte lang nahm das Unternehmen eine führende Position auf dem Weltmarkt ein. Die Produkte des Unternehmens wurden in Bereichen von einfachen Haushaltsgeräten bis hin zu komplexen Raumfahrtprogrammen eingesetzt. Doch in den letzten Jahren hat der zunehmende Wettbewerb aus asiatischen Ländern, insbesondere durch chinesische Hersteller, die Position des Unternehmens schwer getroffen.

Wettbewerb und finanzieller Niedergang

Statistiken zufolge begann sich die finanzielle Lage des Unternehmens ab 2022 drastisch zu verschlechtern. Allein in diesem Jahr sank der Umsatz mit Mikrobatterien um fast 47 Prozent. Auch auf dem Markt in Usbekistan waren Varta-Produkte für ihre Langlebigkeit und Qualität bekannt, doch die Zunahme günstigerer Alternativen wirkte sich negativ auf das Gesamtverkaufsvolumen der Marke aus.

Anfang 2024 stellten Porsche und Michael Tojner zusätzliche Mittel zur Rettung des Unternehmens bereit, und Varta wurde von der Börse genommen. Doch auch diese Maßnahmen brachten nicht das erhoffte Ergebnis. Heute produzierte Varta nicht nur Batterien, sondern auch Energiespeichersysteme für Haushalte und Industrieunternehmen, doch der Rückstand im technologischen Wettlauf und hohe Kosten führten die legendäre Marke in die Krise.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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