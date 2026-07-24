Eine neue Ära für die französische Nationalmannschaft: Thierry Henry träumt vom Cheftrainerposten

Der französische Fußball steht in den kommenden Jahren vor großen Veränderungen. Während erwartet wird, dass der aktuelle Cheftrainer Didier Deschamps das Zepter an Zinedine Zidane übergibt, verhehlt auch ein weiterer legendärer Stürmer, Thierry Henry, nicht seinen Wunsch, die "Les Bleus" in der Zukunft zu führen. Die Generation der Weltmeister von 1998 könnte zum nächsten Trend bei der Nachfolge an der Spitze der Nationalmannschaft werden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der ehemalige Star von Arsenal und der französischen Nationalmannschaft, Thierry Henry, konnte bereits erste Erfahrungen im Trainergeschäft sammeln. Sein jüngster Erfolg waren die Olympischen Spiele 2024 in Paris, bei denen die französische Olympia-Auswahl unter der Leitung von Henry das Finale erreichte und die Silbermedaille gewann. Obwohl das Finale gegen Spanien verloren ging, lobten Experten Henrys Fähigkeit, mit jungen Spielern zu arbeiten.

In einem Interview mit Goal.com teilte Henrys ehemaliger Teamkollege Jeremie Aliadiere seine Gedanken zu diesem Thema. Ihm zufolge möchte Thierry seinem Land unbedingt dienen. "Ich bin sicher, dass Thierry diese Position gerne übernehmen würde. Jeder hat bei den Olympischen Spielen seinen Patriotismus und seine Liebe zu Frankreich gesehen. Dieses Ziel hat er immer im Hinterkopf", sagt Aliadiere.

Erfahrung und Zukunftspläne

Henrys Trainerkarriere umfasste verschiedene Stationen. Er arbeitete als Cheftrainer bei Monaco und dem MLS-Club Montreal Impact und war zudem als Co-Trainer von Roberto Martinez bei der belgischen Nationalmannschaft tätig. Obwohl der 48-jährige Experte derzeit wieder als Analyst arbeitet, ist er bereit, passende Angebote zu prüfen. Für ihn bleibt die französische Nationalmannschaft stets die höchste Priorität.

Derzeit wird die französische Nationalmannschaft seit 14 Jahren von Didier Deschamps geleitet. Unter seiner Führung wurde das Team 2018 Weltmeister und gewann die UEFA Nations League. Es gilt als fast sicher, dass nach Deschamps Zinedine Zidane, der mit Real Madrid dreimal in Folge die Champions League gewann, das Amt übernehmen wird. Von Zidane wird erwartet, dass er mit Stars wie Kylian Mbappe und Ousmane Dembele neue Erfolge feiert.

Für den französischen Fußballverband wird es zur Tradition, Vertretern der "goldenen Generation" von 1998 zu vertrauen. Sollte die Ära von Zinedine Zidane erfolgreich verlaufen, könnte Thierry Henry logischerweise der nächste Hauptkandidat sein. Sein internationaler Ruf und seine Fähigkeit, einen Draht zu jungen Spielern zu finden, bieten einen großen Vorteil für Les Bleus.

Vorerst lässt sich Henry jedoch Zeit. Er sammelt weiterhin Erfahrungen als Fußballanalyst, wartet aber auf den richtigen Moment, um auf die große Trainerbühne zurückzukehren. Die Zukunft der französischen Nationalmannschaft liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder in den Händen von Legenden.