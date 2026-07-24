Inter intensiviert Verhandlungen für den Transfer von Cristian Romero

Der amtierende italienische Meister Inter hat einen ernsthaften Schritt zur Verstärkung seiner Abwehrreihe unternommen. Die Nerazzurri aus Mailand sind in die entscheidende Phase der Verhandlungen über den Transfer des Tottenham-Verteidigers Cristian Romero eingetreten. Es wird erwartet, dass dieser Deal die größte Investition des Vereins im Sommertransferfenster wird. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com befindet sich der Berater des argentinischen Fußballers, Ciro Palermo, derzeit in Mailand. Dass dies mit der Rückkehr von Inter-Sportdirektor Piero Ausilio in die Stadt zusammenfällt, deutet darauf hin, dass die Verhandlungen an Fahrt aufgenommen haben. Die Parteien planen, sich in den kommenden Stunden zu treffen, um die finanziellen Details des Transfers zu besprechen.

Transferwert und finanzielle Bedingungen

Eine Einigung wird jedoch nicht einfach sein. Tottenham fordert mindestens 50 Millionen Euro für seinen Kapitän. Inter versucht, diesen Preis zu drücken und hofft, den Wunsch des Spielers nach einer Rückkehr nach Italien nutzen zu können. Zur Information: Cristian Romero unterschrieb letztes Jahr einen großen Vertrag beim Londoner Klub, der bis 2029 läuft und ein Jahresgehalt von 12 Millionen Euro vorsieht.

Für die Inter-Führung hat dieser Transfer derzeit Priorität. Nach den Abgängen erfahrener Verteidiger wie Francesco Acerbi, Matteo Darmian und Stefan de Vrij sind im Abwehrzentrum des neuen Trainers Cristian Chivu Lücken entstanden. Daher haben die Mailänder andere Alternativen gestoppt, um sich voll auf Romero zu konzentrieren.

Rückkehr nach Italien und die Situation bei Tottenham

Die italienische Serie A ist für Cristian Romero kein Neuland. Zwischen 2018 und 2021 machte er sich bei Genua und Atalanta einen Namen. Für den Verteidiger, der mit der argentinischen Nationalmannschaft Weltmeister wurde, könnte ein Wechsel zum Mailänder Klub eine neue und höhere Stufe in seiner Karriere bedeuten.

Es heißt, dass im neuen Projekt von Tottenham kein Platz mehr für Romero sei. Das Trainerteam um Roberto De Zerbi hat beschlossen, die Mannschaft grundlegend umzubauen. Zudem hat sich das Verhältnis des Spielers zur Vereinsführung abgekühlt. Dies soll darauf zurückzuführen sein, dass Romero in der letzten Saison nach Argentinien reiste, um eine Beinverletzung behandeln zu lassen, während das Team gegen den Abstieg kämpfte.

Derzeit läuft der Dialog zwischen den Vereinen weiter. Wenn Inter bereit ist, die geforderte Summe zu zahlen oder einen Kompromiss mit Tottenham erzielt, könnte in den kommenden Tagen einer der spektakulärsten Transfers der Serie A über die Bühne gehen.