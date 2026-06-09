Man City verlängert Vertrag mit talentiertem Mittelfeldspieler Divine Mukasa

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Man City verlängert Vertrag mit talentiertem Mittelfeldspieler Divine Mukasa

Manchester City, einer der Giganten des englischen und weltweiten Fußballs, hat einen wichtigen Schritt zur Sicherung der Zukunft unternommen, indem es talentierte junge Stars im Verein hält. Die Citizens haben einen neuen langfristigen Vertrag mit dem vielversprechenden Mittelfeldspieler Divine Mukasa unterzeichnet, der eine glänzende Zukunft vor sich hat. Die offizielle Website des Clubs verkündete die gute Nachricht in einer speziellen Erklärung für die Fans.

Offiziellen Angaben zufolge hat die Führung von Manchester City die produktiven Leistungen des 18-jährigen talentierten Mittelfeldspielers auf dem Platz hoch geschätzt und einen neuen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2030 mit ihm formalisiert. Dies zeigt das hohe Vertrauen des Clubs in seine junge Generation.

Zur Information: Divine Mukasa stieß 2023 zur renommierten modernen Akademie von City. Der junge Spieler, der sich durch seine unermüdliche Arbeit hervorhob, absolvierte in der abgelaufenen Saison sechs Pflichtspiele für die erste Mannschaft. Zudem verbrachte er die zweite Saisonhälfte auf Leihbasis bei Leicester City, um mehr Erfahrung im Profifußball zu sammeln. Mukasa machte durch 15 intensive Einsätze für die Foxes in der Championship auf sich aufmerksam, erzielte zwei Tore und bereitete drei Treffer vor.

Hugo Viana, der neue Sportdirektor von Manchester City, äußerte sich zur Vertragsverlängerung des jungen Talents und hob dessen menschliche und professionelle Qualitäten besonders hervor:

„Wir haben Divine Mukasas hohe Arbeitsmoral auf und neben dem Platz, seine menschliche Bescheidenheit und sein enormes Potenzial, in Zukunft ein Weltstar zu werden, klar erkannt und gespürt. Wir freuen uns, dass er in unserem Team bleibt“, erklärte der Klubvertreter.

Verfolgen Sie stets Manchesters neue Siege, Divine Mukasas glänzenden Weg im englischen Fußball und die neuesten exklusiven Transfernews von den europäischen Plätzen mit uns auf den Zamin-Seiten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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