Vor der neuen Saison in der englischen Premier League haben bedeutende und interessante Veränderungen im Trainerstab begonnen. Der erfahrene und innovative französische Spezialist Pierre Sage wird in den kommenden Tagen offiziell seine Arbeit als Cheftrainer des Londoner Klubs Crystal Palace aufnehmen. Diese exklusive Nachricht wurde von Fabrizio Romano, dem weltweit zuverlässigsten und einflussreichsten Insider und renommierten Journalisten, über seine Social-Media-Kanäle verbreitet. Diese Transferneuigkeit war für die Fans des englischen Fußballs und die Anhänger des Londoner Klubs ein äußerst willkommenes und erwartetes Ereignis.

Berichten zufolge hat die Führung von Crystal Palace die Pläne und die Vision des französischen Taktikexperten vollständig gebilligt. Die Parteien haben eine langfristige strategische Partnerschaft vereinbart, wobei Pierre Sage einen offiziellen Vertrag bis zum Sommer 2029 unterzeichnet. Darüber hinaus enthält der Vertrag eine spezielle Klausel, die eine Verlängerung um ein Jahr ermöglicht, falls die Ergebnisse für beide Seiten positiv ausfallen.

Zur Information: Pierre Sage betreute während der abgelaufenen Saison den französischen Klub Lens. Dort demonstrierte er sein hohes Potenzial und sein starkes taktisches Wissen, führte das Team zu genau 70 Punkten in der Ligue 1 und sicherte sich den ehrenvollen 2. Platz in der Tabelle. Die produktiven Ergebnisse des Trainers, der Lens in die Top Drei führte, erregten die Aufmerksamkeit der Vertreter der Premier League, die beschlossen, die neue Erfolgsserie der Londoner mit Sage zu verbinden.

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