Die Zukunft von Ferran Torres: Bleibt er bei Barcelona oder wechselt er zu PSG?

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Die Zukunft von Ferran Torres: Bleibt er bei Barcelona oder wechselt er zu PSG?

Wenn Barcelona den Vertrag des Stürmers verlängern möchte, Manchester Citymüssen 8 Millionen Euro gezahlt werden. Ungewissheit in Katalonien: Ferran Torres's Zukunft — bei welchem Verein entscheidet sie sich? Großes Interesse von PSG und geheime Vertragsklauseln in diesem Artikel.

Bei Barcelona bleiben oder nach Paris wechseln — Torres' Karriere steht vor einer neuen Wendung. Wie sich seine Zukunft entscheidet, erfahrt ihr am Ende des Artikels!

Verhandlungen und Vertragsklauseln

  • Wenn Barcelona den Vertrag mit Torres verlängert, müssen sie 8 Mio. € an City zahlen.

  • Diese Klausel wurde in der Transfervereinbarung von 2022 festgehalten.

Zwischen Katalonien und Paris

  • Torres' Vertrag läuft in einem Jahr aus.

  • Der Verein zeigt, dass der Stürmer keine oberste Priorität hat.

  • Torres fühlt sich unzureichend gewürdigt.

Das PSG-Szenario

  • Gespräche mit den Parisern werden voraussichtlich nächste Woche stattfinden.

  • Torres ist bereit, Spanien zu verlassen.

PSG könnte der Hauptkonkurrent um den Spieler werden.

Ferran Torres's Zukunft — in welchem Verein wird sie sein? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel mit euren Freunden auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!

Ferran TorresFC BarcelonaParis Saint-GermainManchester CityTransfergerüchte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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