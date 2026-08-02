Die Zukunft von Ferran Torres: Bleibt er bei Barcelona oder wechselt er zu PSG?

Wenn Barcelona den Vertrag des Stürmers verlängern möchte, Manchester Citymüssen 8 Millionen Euro gezahlt werden. Ungewissheit in Katalonien: Ferran Torres's Zukunft — bei welchem Verein entscheidet sie sich? Großes Interesse von PSG und geheime Vertragsklauseln in diesem Artikel.

Bei Barcelona bleiben oder nach Paris wechseln — Torres' Karriere steht vor einer neuen Wendung. Wie sich seine Zukunft entscheidet, erfahrt ihr am Ende des Artikels!

Verhandlungen und Vertragsklauseln

Wenn Barcelona den Vertrag mit Torres verlängert, müssen sie 8 Mio. € an City zahlen.

Diese Klausel wurde in der Transfervereinbarung von 2022 festgehalten.

Zwischen Katalonien und Paris

Torres' Vertrag läuft in einem Jahr aus.

Der Verein zeigt, dass der Stürmer keine oberste Priorität hat.

Torres fühlt sich unzureichend gewürdigt.

Das PSG-Szenario

Gespräche mit den Parisern werden voraussichtlich nächste Woche stattfinden.

Torres ist bereit, Spanien zu verlassen.

PSG könnte der Hauptkonkurrent um den Spieler werden.

Ferran Torres's Zukunft — in welchem Verein wird sie sein? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel mit euren Freunden auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!