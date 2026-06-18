Die usbekische Nationalmannschaft debütierte zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Endrunde der Weltmeisterschaft. Im ersten Spiel der Gruppenphase der WM 2026 im legendären Azteca-Stadion in Mexiko trafen unsere Vertreter auf die kolumbianische Nationalmannschaft und unterlagen mit 1:3. Dieses Spiel ist nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen seiner historischen Bedeutung für den usbekischen Fußball bemerkenswert. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Von den ersten Minuten des Spiels an zeigte sich Bayern-Star Luis Diaz als klarer Anführer auf dem Platz. Das offensive Spiel der Kolumbianer zahlte sich in der 40. Minute aus. Nach einem präzisen Pass von Luis Diaz erzielte Crystal-Palace-Verteidiger Daniel Munoz ein akrobatisches Tor gegen Otkir Yusupov. Die erste Halbzeit endete mit einem kleinen Vorsprung für die Südamerikaner.

Historisches Tor von Abbosbek Fayzullaev

In der zweiten Halbzeit gelang es den Schülern von Fabio Cannavaro, den Spielrhythmus wiederherzustellen. Die „Weißen Wölfe“, die ein diszipliniertes und kompaktes Spiel zeigten, glichen die Partie in der 60. Minute aus. Nachdem ein Ball vom Flügel zurückkam, erzielte Abbosbek Fayzullaev per Kopf das erste Tor Usbekistans in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Dieses Tor sorgte für große Freude unter den usbekischen Fans im Stadion.

Doch die Freude währte nicht lange. Fünf Minuten später betrat Luis Diaz erneut die Bühne. Nach einem Fehler im Mittelfeld spielte Gustavo Puerta den Ball zu Diaz, dessen kraftvollen Schuss Otkir Yusupov nicht stoppen konnte. Kurz vor Spielende gelang den Kolumbianern ein weiterer Erfolg und sie brachten das Endergebnis auf 3:1. Luis Diaz wurde zum Man of the Match gewählt.

Nach dem Spiel konnte Luis Diaz seine Begeisterung nicht verbergen: „Ich erfülle mir einen Kindheitstraum — mit meiner Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. Es gibt nichts Schöneres, als ein Tor zu schießen und eine Vorlage zu geben.“ Der Bayern-Stürmer wurde zur Schlüsselfigur im Sieg seiner Mannschaft.

Der Cheftrainer der kolumbianischen Nationalmannschaft, Nestor Lorenzo, lobte das Spiel der usbekischen Nationalmannschaft. Wie ixbt.com berichtet, betonte der Trainer, dass der Gegner sehr diszipliniert verteidigt habe und es schwierig gewesen sei, die Defensive zu durchbrechen. Lorenzo mahnte seine Spieler an, dass sie bei der Nutzung von Chancen noch viel arbeiten müssten.

Trotz der Niederlage wird das Debüt der usbekischen Nationalmannschaft von Experten positiv bewertet. Dass gegen Kolumbien, die über Weltstars verfügen, ein würdiger Widerstand geleistet wurde, kann als gute Grundlage dienen, um in den kommenden Spielen Punkte zu sammeln.