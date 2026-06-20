Ruben Dias: „Wir haben uns nach dem frühen Tor entspannt und die Disziplin verloren“

Der Nationalspieler Portugals und Innenverteidiger von Manchester City, nachdem die Mannschaft in der 1. Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 überraschend 1:1 gegen die DR Kongo spielte, Ruben Dias sprach über die Gründe für diesen Rückschlag. Die Gedanken des Spielers wurden von der bekannten A Bola veröffentlicht.

Das enttäuschte Zitat von Ruben Dias

Der Anführer der portugiesischen Defensive beschrieb die Veränderung der Spieldynamik und den psychologischen Zustand des Teams wie folgt:

"Viele Analysten haben ihre Meinung dazu geäußert, und die Leute haben bereits detaillierte Informationen über das Spiel erhalten. Wir konnten ein frühes Tor erzielen und haben das Spiel gut begonnen — in diesem Moment spürten wir die Energie, aber dann wurden wir nachlässig und verloren die Ordnung. Daher konnten wir unsere Effektivität nicht beibehalten und haben es versäumt, dem Gegner die nötige Furcht einzuflößen. Das Spiel verlief in einer seltsamen Dynamik. Infolgedessen ging die Teamdisziplin verloren — und das ist uns bewusst. Für die Zukunft sehe ich nur positive Momente".

Was führte zum Punktverlust Portugals?

Basierend auf Dias' Aussage lassen sich drei Hauptfaktoren für das Scheitern der Portugiesen in der ersten Runde nennen:

Übermäßige Gelassenheit: Nach dem frühen Tor glaubte die Mannschaft, dass die Entscheidung gefallen sei, und die psychische Konzentration ließ nach ("entspannt").

Verlust der Disziplin: Aufgrund der "seltsamen Dynamik" des Spiels verschwand der für Portugal typische organisierte und systematische Fußball, und die Teamdisziplin geriet aus den Fugen.

Psychologischer Vorteil für den Gegner: Da Portugal seine Dominanz auf dem Platz nicht aufrechterhalten konnte, begannen die afrikanischen Vertreter furchtlos zu spielen und schafften es, das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Der nächste Gegner — Usbekistan!

Nach dem unerwarteten Punktverlust in der ersten Runde bleiben der portugiesischen Nationalmannschaft nur noch wenige Möglichkeiten, Fehler zu korrigieren und die Situation auf dem Weg in die Playoffs zu verbessern. In Gruppe S erwartet sie einer der überraschendsten und aggressivsten Gegner:

Spiel: Portugal — Usbekistan (WM 2026, 2. Runde)

Datum: 23. Juni, Dienstag

Wenn man bedenkt, dass die usbekische Nationalmannschaft unter der Führung von Abbosbek Fayzullaev nach der Niederlage gegen Kolumbien mit voller Kraft ins Spiel gehen wird, erwartet Ruben Dias und seine Teamkollegen am 23. Juni ein echter „Kampf“. Verfolgen Sie den heißesten Tag der Weltmeisterschaft mit uns!