Ruben Dias: „Wir haben uns nach dem frühen Tor entspannt und die Disziplin verloren“

·37·Sport
Ruben Dias: „Wir haben uns nach dem frühen Tor entspannt und die Disziplin verloren“

Der Nationalspieler Portugals und Innenverteidiger von Manchester City, nachdem die Mannschaft in der 1. Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 überraschend 1:1 gegen die DR Kongo spielte, Ruben Dias sprach über die Gründe für diesen Rückschlag. Die Gedanken des Spielers wurden von der bekannten A Bola veröffentlicht.

Das enttäuschte Zitat von Ruben Dias

Der Anführer der portugiesischen Defensive beschrieb die Veränderung der Spieldynamik und den psychologischen Zustand des Teams wie folgt:

"Viele Analysten haben ihre Meinung dazu geäußert, und die Leute haben bereits detaillierte Informationen über das Spiel erhalten. Wir konnten ein frühes Tor erzielen und haben das Spiel gut begonnen — in diesem Moment spürten wir die Energie, aber dann wurden wir nachlässig und verloren die Ordnung.

Daher konnten wir unsere Effektivität nicht beibehalten und haben es versäumt, dem Gegner die nötige Furcht einzuflößen. Das Spiel verlief in einer seltsamen Dynamik. Infolgedessen ging die Teamdisziplin verloren — und das ist uns bewusst. Für die Zukunft sehe ich nur positive Momente".

Was führte zum Punktverlust Portugals?

Basierend auf Dias' Aussage lassen sich drei Hauptfaktoren für das Scheitern der Portugiesen in der ersten Runde nennen:

  • Übermäßige Gelassenheit: Nach dem frühen Tor glaubte die Mannschaft, dass die Entscheidung gefallen sei, und die psychische Konzentration ließ nach ("entspannt").

  • Verlust der Disziplin: Aufgrund der "seltsamen Dynamik" des Spiels verschwand der für Portugal typische organisierte und systematische Fußball, und die Teamdisziplin geriet aus den Fugen.

  • Psychologischer Vorteil für den Gegner: Da Portugal seine Dominanz auf dem Platz nicht aufrechterhalten konnte, begannen die afrikanischen Vertreter furchtlos zu spielen und schafften es, das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Der nächste Gegner — Usbekistan!

Nach dem unerwarteten Punktverlust in der ersten Runde bleiben der portugiesischen Nationalmannschaft nur noch wenige Möglichkeiten, Fehler zu korrigieren und die Situation auf dem Weg in die Playoffs zu verbessern. In Gruppe S erwartet sie einer der überraschendsten und aggressivsten Gegner:

  • Spiel: Portugal — Usbekistan (WM 2026, 2. Runde)

  • Datum: 23. Juni, Dienstag

Wenn man bedenkt, dass die usbekische Nationalmannschaft unter der Führung von Abbosbek Fayzullaev nach der Niederlage gegen Kolumbien mit voller Kraft ins Spiel gehen wird, erwartet Ruben Dias und seine Teamkollegen am 23. Juni ein echter „Kampf“. Verfolgen Sie den heißesten Tag der Weltmeisterschaft mit uns!

Ruben DiasPortugalManchester CityDR KongoUsbekistan
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ilyos Zeytullayev: Usbekistan hat Kolumbien große Probleme bereitetIlyos Zeytullayev: Usbekistan hat Kolumbien große Probleme bereitetHeute, 19:01Thomas Tuchel will kein Risiko bei Bukayo Saka eingehen: Pläne für das Ghana-SpielThomas Tuchel will kein Risiko bei Bukayo Saka eingehen: Pläne für das Ghana-SpielHeute, 18:59Algerien reicht FIFA-Beschwerde über Schiedsrichterung im Argentinien-Spiel einAlgerien reicht FIFA-Beschwerde über Schiedsrichterung im Argentinien-Spiel einHeute, 18:50Leeds United will ehemaligen Deutschland-Star Julian Brandt verpflichtenLeeds United will ehemaligen Deutschland-Star Julian Brandt verpflichtenHeute, 18:37Akinfeev gratuliert Fayzullayev zum historischen WM-2026-TorAkinfeev gratuliert Fayzullayev zum historischen WM-2026-TorHeute, 17:07Transfer-Bombe von Fenerbahçe: Eldor ist das Hauptziel des Istanbuler GigantenTransfer-Bombe von Fenerbahçe: Eldor ist das Hauptziel des Istanbuler GigantenHeute, 16:17
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?