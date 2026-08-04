Texas Stoppt den Bau Neuer Rechenzentren

Der US-Bundesstaat Texas könnte aufhören, eine der attraktivsten Regionen für den Bau von Rechenzentren zu sein, da die lokalen Behörden zum Schutz des Energiesystems strenge Maßnahmen ergriffen haben. Laut ixbt.com kündigte Gouverneur Greg Abbott an, dass alle neuen Rechenzentrumsprojekte einer strengen Prüfung durch die Public Utility Commission of Texas (PUCT) und den Netzbetreiber des Bundesstaats (ERCOT) unterzogen werden. Techcrunch.com berichtet darüber.

Extreme Belastung des Stromnetzes

In den vergangenen Jahren haben Technologieunternehmen und Entwickler in den gesamten USA aktiv nach geeigneten Standorten für Rechenzentren gesucht. Dank seiner lockeren Vorschriften und ausreichenden Energiereserven war Texas zu einem Zentrum für riesige Anlagen geworden und belegte hinter Virginia den zweiten Platz. Gleichzeitig zieht es führende Unternehmen wie Google und Microsoft in die Region, um deren Potenzial bei Erdgas sowie Wind- und Solarenergie zu nutzen.

Die Warteschlangen für Netzanschlüsse sind jedoch auf ein beispielloses Niveau angewachsen. Im Januar dieses Jahres betrug die Leistung der Projekte, die auf einen Anschluss an das ERCOT-Netz warteten, 233 Gigawatt. In weniger als sechs Monaten hat sich dieser Wert jedoch mehr als verdoppelt. ERCOT überwacht derzeit neue Anschlussanfragen mit einer Gesamtleistung von 474 Gigawatt, wobei fast 90 % davon auf Rechenzentren entfallen.

Prüfungen und Anforderungen

Experten zufolge handelt es sich bei den meisten dieser Projekte bislang nur um Vorhaben auf dem Papier. Selbst wenn jedoch nur ein kleiner Teil davon umgesetzt würde, könnte dies das texanische Stromnetz vollständig aus dem Gleichgewicht bringen. Die aktuelle Anschlusswarteschlange ist fünfmal größer als der gesamte Spitzenbedarf von ERCOT.

Rechenzentren und Anlagen für das Schürfen von Kryptowährungen treiben die Strompreise im Bundesstaat in die Höhe. Gouverneur Greg Abbott hat entschiedene Maßnahmen ergriffen, um diesen negativen Trend zu verhindern. Zuvor waren Unternehmen freiwillig um Angaben gebeten worden, doch die meisten hatten auf diese Anfrage nicht reagiert. Nun wurden verpflichtende Prüfungen eingeführt.

Nach den neuen Regeln müssen PUCT und ERCOT folgende Informationen erfassen:

Den Strombedarf der Projekte innerhalb und außerhalb der Anlage

Die Menge der genutzten Wasserressourcen

Maßnahmen zur Lärmminderung

Beleuchtungssteuerungssysteme

Details zur Nutzung von Steuervergünstigungen und zu den Eigentumsverhältnissen

Historisch zeichnete sich Texas gegenüber anderen Bundesstaaten durch ein unternehmensfreundliches Umfeld aus. Da die Energiesicherheit jedoch zunehmend Priorität erhält, dürften die Ergebnisse der Prüfungen über die Zukunft des Bundesstaats als Technologiezentrum entscheiden.