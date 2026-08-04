Gefährlicher Parasiten-Ausbruch in den USA fordert erste Todesopfer

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Gefährlicher Parasiten-Ausbruch in den USA fordert erste Todesopfer

In den USA Cyclospora breitet sich der Ausbruch der durch den Parasiten Cyclospora verursachten Cyclosporiasis weiter aus. Erstmals seit Beginn der Krankheitsausbreitung im Land wurden offiziell Todesfälle gemeldet. Dies teilte das Gesundheitsministerium des Bundesstaates Michigan mit.

Offiziellen Angaben zufolge starben zwei Patienten mit schweren Vorerkrankungen an den Folgen der Infektion. Damit wurden während des aktuellen Ausbruchs erstmals Todesfälle im Zusammenhang mit Cyclosporiasis bestätigt.

Nach Angaben der US-Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten wurden seit dem 1. Mai dieses Jahres in 45 Bundesstaaten mehr als 18.000 bestätigte oder vermutete Cyclospora-Fälle registriert. Experten bewerten dies als den größten Cyclosporiasis-Ausbruch in der Geschichte der USA.

Michigan gehört zu den am stärksten betroffenen Gebieten. Seit dem 22. Juni wurden dort mehr als 11.200 Fälle festgestellt. Im Bundesstaat mussten über 190 Patienten ins Krankenhaus eingeliefert werden, landesweit sind es mehr als 400.

Experten zufolge wird der Cyclospora-Parasit durch Wasser und Lebensmittel übertragen, die mit menschlichen Fäkalien verunreinigt sind. Das wichtigste Symptom ist lang anhaltender, schwerer Durchfall, der insbesondere bei älteren Menschen sowie bei immungeschwächten und chronisch kranken Patienten schwere Komplikationen verursachen kann.

Die Behörden vermuten, dass viele Fälle mit dem Verzehr von vorgeschnittenem Eisbergsalat zusammenhängen könnten. Experten empfehlen daher, ganze Früchte und Gemüse zu kaufen, sie gründlich zu waschen und die Regeln der Lebensmittelhygiene strikt einzuhalten.

Zur Information: Cyclosporiasis ist eine Darminfektion, die durch den mikroskopisch kleinen Parasiten Cyclospora cayetanensis verursacht wird. Es gibt keinen Impfstoff dagegen, doch in den meisten Fällen lässt sich die Krankheit erfolgreich mit Antibiotika behandeln. Experten betonen, dass eine frühe Diagnose das Risiko schwerer Komplikationen deutlich senkt.

USAMichiganCenters for Disease Control and Prevention
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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