Nottingham Forest steigt in den Poker um Tijjani Reijnders ein

Während sich das Sommer-Transferfenster seinem Ende nähert, ist der Premier-League-Klub Nottingham Forest zu einem ernsthaften Bewerber um Manchester-City-Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders geworden. Der Cheftrainer benötigt genau diesen erfahrenen Spieler, um seine Optionen im zentralen Mittelfeld zu erweitern. Allerdings ist der Transfermarkt in eine heiße Phase eingetreten und die Konkurrenz ist groß. Goal.com berichtet .

Nach Informationen von Fabrizio Romano hat Nottingham Forest Interesse an der Verpflichtung des 28-jährigen Niederländers. Die Klubführung will unter Oliver Glasner einen technisch starken Kader aufbauen, der um die Spitzenplätze in der Premier League kämpfen kann. Tijjani Reijnders’ herausragende Fähigkeiten beim Vorwärtstreiben des Balls und bei der Kontrolle des Spieltempos passen perfekt zu diesen Anforderungen.

Konkurrenz in England und weitere Bewerber

Bemerkenswert ist, dass der Poker um Tijjani Reijnders nicht auf einen einzigen Klub beschränkt ist. Newcastle United hatte bereits in der frühen Phase des Transferfensters großes Interesse an dem Mittelfeldspieler gezeigt. Nach ersten Anfragen im Juni unternahmen die Magpies jedoch keine konkreten Schritte, wodurch sich für Nottingham Forest eine günstige Gelegenheit eröffnete.

Dennoch bleiben die finanziellen Bedingungen, die für einen Transfer des Spielers vom amtierenden Meister erforderlich wären, ein erhebliches Hindernis. Zudem gibt es starke Konkurrenz aus dem Ausland, da auch namhafte europäische Klubs die Situation des Niederländers aufmerksam verfolgen.

Europas Topklubs haben ihn im Blick

Auch Juventus stellt im Poker um Tijjani Reijnders eine ernsthafte Bedrohung dar. Der Serie-A-Gigant befindet sich im Umbruch und hält einen zentralen Mittelfeldspieler für unverzichtbar in Luciano Spallettis taktischem System. Die Turiner waren auf dem Transfermarkt zwar aktiv und verpflichteten Spieler wie Randal Kolo Muani und Karim Alajbegovic, sehen die Verstärkung des Mittelfelds jedoch weiterhin als wichtigste Aufgabe an.

Auch der türkische Meister Galatasaray versucht, seine Position im Transferpoker zu stärken. Der Klub aus Istanbul betrachtet Tijjani Reijnders als geeigneten Ersatz für Gabriel Sara, sollte dieser die Mannschaft verlassen. Dass Galatasaray bereit ist, die Gehaltsforderungen des Spielers vollständig zu erfüllen, zeigt, wie ernst es dem Klub mit seinen Plänen ist.