Milan-Mittelfeldspieler Fofana im Visier englischer Klubs

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Milan-Mittelfeldspieler Fofana im Visier englischer Klubs

Milans französischer Mittelfeldspieler steht auf dem Transfermarkt im Mittelpunkt des Interesses. Laut GOAL.com zeigen zwei Klubs aus der Premier League Interesse an einer Verpflichtung des Spielers, und seine Zukunft könnte in den kommenden Tagen geklärt werden. Goal.com berichtet darüber.

Die Rossoneri sind offenbar bereit, Fofana zum Verkauf anzubieten, um die Überbesetzung im Mittelfeld zu reduzieren. Der Klub fordert rund 20 Millionen Euro für die Transferrechte des ehemaligen Monaco-Spielers. Diese Entscheidung wird auch von seinem Berater unterstützt.

Interesse englischer Klubs

Derzeit haben zwei Premier-League-Klubs — Crystal Palace und Everton — erste Anfragen zum Transfer des Mittelfeldspielers gestellt. Die englischen Vereine wollen den erfahrenen Spieler zur Verstärkung ihres Kaders verpflichten.

Dennoch hat der französische Fußballer eine klare eigene Position. Laut der Quelle möchte Fofana den Klub nicht verlassen und ist fest entschlossen, bei Milan zu bleiben und um seinen Platz zu kämpfen.

Das Vertrauen des Trainers gewinnen

Der Spieler wird versuchen, das Vertrauen von Cheftrainer Amorim in den bevorstehenden wichtigen Spielen, darunter die Partie gegen Inter, zu rechtfertigen. Vor Beginn der kommenden Saison möchte er den Trainer und die Vereinsführung davon überzeugen, dass er ein unverzichtbarer Spieler ist.

Die Herausforderungen für Milan in dieser Saison sind von großer Bedeutung, und das Trainerteam plant, jeden Spieler bestmöglich einzusetzen. Fofanas Zukunft wird von seinen Leistungen auf dem Platz und den Verhandlungen in den letzten Tagen des Transferfensters abhängen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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