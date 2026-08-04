NASA wählt Tesla Cybertruck zur Evakuierung von Astronauten

Zum ersten Mal in der Geschichte der Weltraumforschung hat die NASA offiziell den Tesla Cybertruck, einen von SpaceX betriebenen elektrischen Pickup, für die Notevakuierung der Crew der Crew-13-Mission ausgewählt. Diese ungewöhnliche Entscheidung markiert einen wichtigen Wandel im technologischen Ansatz der Behörde und dürfte die Vorbereitungen für künftige Flüge deutlich optimieren. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com nutzten NASA-Spezialisten bisher militärische MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected)-Panzerfahrzeuge, die für Einsätze in Gefahrenzonen vorgesehen sind. Diese schwere Technik zeichnete sich durch ihre Robustheit aus und konnte selbst im Stillstand als zuverlässiger Schutzraum dienen. So wogen einige Türen dieser Fahrzeuge bis zu 272 Kilogramm.

Warum die Wahl auf Tesla fiel

Wie NASA-Vertreter Richard Jones erklärt, ermöglicht der Umstieg auf ein Elektrofahrzeug, wichtige Ressourcen zu sparen und die Abläufe zu vereinfachen. Künftig müssen weder ein separates MRAP-Fahrzeug noch dessen spezialisierte Besatzung unterhalten werden. Dadurch wird verhindert, dass sich Ressourcen mit anderen Raketenstarts überschneiden.

Der Cybertruck wird von SpaceX offenbar bereits erfolgreich bei eigenen Flügen getestet. Es stellte sich heraus, dass der elektrische Pickup beim schnellen Verlassen eines Gefahrenbereichs schneller als herkömmliche gepanzerte Transportfahrzeuge ist und sich deutlich leichter bedienen lässt. Interessanterweise nahm die NASA für diese Mission keinerlei spezielle Änderungen am Fahrzeug vor.

Sicherheitsfragen und künftige Pläne

Dennoch bleibt die Zuverlässigkeit eines Elektrofahrzeugs in Notfällen ein wichtiges Diskussionsthema. Tesla hatte einst die Stabilität der Fahrzeugfenster gepriesen, doch bei der Präsentation zerbrachen sie durch den Aufprall einer Metallkugel. Außerdem war der Cybertruck nach Angaben der US-amerikanischen National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) bisher von 11 separaten Rückrufaktionen betroffen, unter anderem wegen eines klemmenden Gaspedals, sich lösender Räder und ausgefallener Inverter.

Die SpaceX-Crew-13-Mission soll frühestens am 12. September 2026 stattfinden. Zur Besatzung gehören die NASA-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney, Joshua Kutryk von der Canadian Space Agency sowie der Roscosmos-Kosmonaut Sergey Teteryatnikov.

Nach ihrer Ankunft auf der Internationalen Raumstation (ISS) wird sich das internationale Team der Expedition 75 anschließen. Die Besatzungsmitglieder werden wissenschaftliche Experimente zur Materialherstellung im Weltraum, zu AI, zu medizinischen Systemen auf Basis erweiterter Realität sowie zum Bioprinting menschlicher Gewebe durchführen.