Mykhailo Mudryk könnte gegen Juventus spielen

Chelsea-Mittelfeldspieler Mykhailo Mudryk ist nach der Aufhebung seiner Sperre zum Hongkong-Trip der Mannschaft gestoßen und bereit für einen Einsatz gegen Juventus. Wie Goal.com berichtet, bestätigte Cheftrainer Xabi Alonso nach der positiven Beilegung des Dopingfalls und Mudryks Rückkehr ins Training, dass er auf den Spieler zurückgreifen könne. Dies berichtet Goal.com berichtet berichtet.

Der ukrainische Nationalspieler war wegen des Nachweises von Meldonium vorübergehend gesperrt worden. Sein letzter Einsatz datiert aus dem November 2024, als er in der Conference League gegen Heidenheim ein Tor erzielte. Nach einem Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof wurde die Sperre aufgehoben. Am Dienstag nahm er an einer öffentlichen Trainingseinheit teil und wurde von den einheimischen Fans mit Applaus begrüßt.

Rückkehr auf den Platz und Fitnesszustand

Bei einer Pressekonferenz im Kai-Tak-Stadion zeigte sich Cheftrainer Xabi Alonso erfreut über Mudryks Rückkehr in den Kader und betonte zugleich, dass der Flügelspieler etwas Zeit benötigen werde, um seine vollständige Fitness wiederzuerlangen. Laut Alonso kam der Spieler direkt vom Flughafen zum Hotel und teilte dort seine Gefühle mit der Mannschaft.

„Wir haben gestern trainiert. Ja, er kann spielen; für 90 Minuten ist es wahrscheinlich noch zu früh, aber er kann in den Kader aufgenommen werden und spielen“, sagte Xabi Alonso. Der Trainer ergänzte, dass Mudryks Zustand sehr vorsichtig beurteilt werde, da Mykhailo lange Zeit individuell trainiert habe.

Transferinteresse und Zukunft

Obwohl Mudryks aktueller Vertrag bei Chelsea noch fünf Jahre läuft, bleibt seine Zukunft ungewiss. Drei Premier-League-Klubs, darunter Coventry City unter Trainer Frank Lampard, haben Kontakt aufgenommen, um eine Leihe des ukrainischen Flügelspielers zu prüfen. Alonso erklärte, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden sei und die Situation einen besonderen Ansatz erfordere.

Unterdessen hat Chelsea seinen Trainerstab mit Austin MacPhee, dem Spezialisten für Standardsituationen von Aston Villa, verstärkt. Auch Neuzugang Danny Welbeck gilt als Kandidat für einen Einsatz gegen Juventus. Mudryk will über die Vorbereitungsspiele Spielpraxis sammeln und bis zum Premier-League-Auftakt gegen Fulham am 24. August seine optimale Fitness erreichen.