Walmart schließt Übernahme von Vibe.co ab

·32·Technologie
Walmart schließt Übernahme von Vibe.co ab

Der US-Einzelhandelskonzern Walmart hat einen wichtigen Schritt zur Erweiterung seiner Werbemöglichkeiten vollzogen. Laut ixbt.com gab das Unternehmen offiziell bekannt, dass die Übernahme der Self-Service-Werbeplattform für Streaming-TV Vibe.co erfolgreich abgeschlossen wurde. TechCrunch.com berichtet dies.

Die Vereinbarung war erstmals im Juni dieses Jahres angekündigt worden. Demnach wurde Vibe.co nun vollständig in Walmart Connect integriert, das Connected-TV-Werbenetzwerk des Handelsriesen. Das Wall Street Journal hatte zuvor berichtet, dass Walmart 1,4 Milliarden US-Dollar für die Übernahme bereitgestellt habe.

Streaming-Werbung und Möglichkeiten

Das wichtigste Merkmal der Vibe.co-Plattform besteht darin, dass kleine und mittlere Unternehmen Streaming-TV-Kampagnen über verschiedene Publisher selbstständig starten können. Durch die Integration dieser Technologie in Walmart Connect baut der Einzelhändler sein Werbegeschäft deutlich aus und erschließt neue Wege, Kunden zu erreichen.

Ryan Mayward, CEO und Senior Vice President von Walmart Connect, erklärte, Vibe.co habe eine herausragende Plattform geschaffen, die Streaming-TV-Werbung für Unternehmen jeder Größe einfach und zugänglich mache. Auf dieser Grundlage wollen die Unternehmen Werbetreibenden bequemere Möglichkeiten bieten, mit Kunden in Kontakt zu treten.

Die Geschichte strategischer Schritte

Diese Vereinbarung ist nicht Walmarts einzige größere Übernahme der vergangenen Jahre. Um sein Werbegeschäft zu stärken, kaufte das Unternehmen 2024 den TV-Hersteller Vizio für 2,3 Milliarden US-Dollar. Diese konsequenten Schritte zeigen, wie ernst Walmart technologische Lösungen im Wettbewerb um digitale Märkte und die Aufmerksamkeit der Verbraucher nimmt.

Durch die neue Übernahme dürfte die Verbindung zwischen dem Kaufprozess der Kunden und Streaming-Inhalten weiter gestärkt werden, wodurch sich die Wirksamkeit von Werbekampagnen leichter messen lässt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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