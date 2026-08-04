Barcelona zahlt Rekordsumme für den Kerolin-Transfer

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Barcelona zahlt Rekordsumme für den Kerolin-Transfer

Auf dem Transfermarkt im Frauenfußball wurde ein beispiellos großer Deal abgeschlossen. Barcelona hat die brasilianische Stürmerin Kerolin verpflichtet, die zuvor für Manchester City gespielt hatte. Laut Sky Sports ist der Transfer einer der teuersten Deals in der Geschichte des Frauenfußballs und stellte einen neuen finanziellen Rekord in der Women’s Super League (WSL) auf. Goal.com berichtet darüber.

Der Transfer soll rund 1,25 Millionen Pfund wert sein. Diese monumentale Summe übertrifft den bisherigen Rekord, den im vergangenen Sommer Olivia Smith mit ihrem Wechsel von Liverpool zu Arsenal für 1 Million Pfund aufgestellt hatte. Für Manchester City war der Verkauf finanziell äußerst lukrativ, da der Klub die Brasilianerin erst 18 Monate zuvor aus der NWSL verpflichtet hatte.

Veränderungen im Barcelona-Kader und ein neues Kapitel

Die Verpflichtung von Kerolin fällt in eine wichtige Übergangsphase für die Europameisterinnen. Barcelona verlor während des Sommer-Transferfensters mehrere Leistungsträgerinnen. Die zweifache Gewinnerin des Ballon d’Or Féminin, Alexia Putellas, sowie Abwehrstütze Mapi León wechselten zu den London City Lionesses, während Salma Paralluelo zum Champions-League-Rivalen Lyon ging.

Daher machte die Vereinsführung Kerolin zum wichtigsten Ziel, um die Offensive zu verstärken und neu zu beleben. Berichten zufolge hat die brasilianische Stürmerin im Estadi Johan Cruyff einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2030 unterschrieben. Damit bindet sie ihre Zukunft langfristig an den katalanischen Klub.

Ein deutlicher Kurswechsel in der Finanzstrategie des Klubs

Dieser Transfer schlägt ein neues Kapitel in Barcelonas Transferpolitik im Frauenfußball auf. Historisch gingen die Katalaninnen bei Verpflichtungen vorsichtig vor und ließen Ablösesummen von mehr als 500.000 Pfund nicht zu. Den bisherigen Vereinsrekord hielt die englische Mittelfeldspielerin Keira Walsh, die 2022 für 400.000 Pfund von Manchester City kam.

Mit dem Transfer von Kerolin übertraf der Klub diese Marke nicht nur, sondern verdoppelte sie mehr als. Dieser Schritt zeigt deutlich, dass Barcelona seine Dominanz an der Spitze des europäischen Fußballs trotz der wachsenden Finanzkraft englischer und amerikanischer Klubs behaupten will.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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