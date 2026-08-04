Privatjet für Salah: Trabzonspor macht einen großen Schritt

Mohamed Salahhat eine überraschende Wendung in Bezug auf seine Zukunft erlebt. Nach den neuesten Berichten aus der Türkei soll der ägyptische Star eine Einigung mit Trabzonspor über die Bedingungen eines Zweijahresvertrags erzielt haben.

Besonders interessant ist, dass der Klub bereits einen speziellen Plan ausgearbeitet hat, um Salah in die Türkei zu bringen. Wenn alles nach Plan läuft, fliegt der Fußballer am 5. August mit einem Privatjet nach Istanbul.

Einigung über Zweijahresvertrag angeblich erzielt

Nach Informationen des türkischen Journalisten Yağız Sabuncuoğlu sind die Verhandlungen zwischen Trabzonspor und Mohamed Salah positiv abgeschlossen worden.

Die Parteien sollen sich grundsätzlich auf einen Zweijahresvertrag geeinigt haben. Nun wird erwartet, dass der Spieler in die Türkei reist, den Medizincheck absolviert und den Vertrag unterschreibt.

Auch die britische Presse berichtete unter Berufung auf Meldungen aus der Türkei, Salah habe sich mit Trabzonspor auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Der Klub hat sich zum Transfer bisher jedoch noch nicht offiziell geäußert.

Ein Privatjet soll Salah bringen

Nach Angaben der Quelle hält sich der 34-jährige Stürmer derzeit in Griechenland auf.

Trabzonspor wird am 5. August einen Privatjet schicken, um Salah von Griechenland nach Istanbul zu bringen. Der Fußballer soll zunächst in Istanbul landen und anschließend nach Trabzon weiterreisen, um den Transfer abzuschließen.

Dieser Plan könnte darauf hindeuten, dass die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sind. Klubs organisieren für einen Spieler normalerweise nur in der finalen Phase einer Einigung einen Privatjet.

Dennoch wäre es zu früh, den Transfer als vollständig abgeschlossen zu betrachten, solange der Vertrag nicht unterschrieben ist und der Klub keine offizielle Mitteilung veröffentlicht hat.

17 Millionen Euro Gehalt und zusätzliche Boni

Zuvor hatte die türkische Presse berichtet, dass Trabzonspor Salah ein Jahresgehalt von 17 Millionen Euro angeboten habe.

Das angebotene Finanzpaket könnte Folgendes umfassen:

— ein Jahresgehalt von 17 Millionen Euro;

— leistungsbezogene Boni;

— individuelle und mannschaftsbezogene Prämien;

— einen prozentualen Anteil an den Verkäufen von Trikots mit Salahs Namen.

Sollte der Zweijahresvertrag zu diesen Bedingungen unterzeichnet werden, könnte allein das Grundgehalt des Spielers 34 Millionen Euro erreichen. Mit Boni und kommerziellen Einnahmen würde die Gesamtsumme noch höher ausfallen.

Ein solcher Vertrag könnte nicht nur für Trabzonspor, sondern für die gesamte türkische Süper Lig ein großes Ereignis sein.

Die Liverpool-Legende schlägt ein neues Kapitel auf

Mohamed Salah verließ Liverpool nach dem Ende der Saison 2025/26. Der englische Klub bestätigte den Abschied des ägyptischen Spielers offiziell.

Salah spielte neun Jahre für Liverpool und wurde zu einem der herausragendsten Spieler der Klubgeschichte. Für den Klub aus Merseyside absolvierte er 442 Spiele, erzielte 257 Tore und bereitete 120 Treffer vor.

Der ägyptische Stürmer wurde mit Liverpool zweimal englischer Meister und gewann außerdem die Champions League, die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft, den FA Cup sowie weitere prestigeträchtige Trophäen.

Nun könnte eine völlig neue Phase seiner Karriere beginnen.

Was würde Trabzonspor gewinnen?

Sollte Salahs Transfer zustande kommen, würde Trabzonspor nicht nur einen starken Stürmer, sondern auch eine globale Marke gewinnen.

Die Ankunft des ägyptischen Spielers könnte:

— die internationale Bekanntheit des Klubs steigern;

— den Verkauf von Trikots und Fanartikeln ankurbeln;

— neue Sponsoren anziehen;

— das Interesse an der türkischen Meisterschaft erhöhen.

Aus sportlicher Sicht dürften Salahs Tempo, seine individuelle Klasse und seine Torgefahr Trabzonspors Offensive auf ein neues Niveau heben.

Sein Alter, sein hohes Gehalt und die Anpassung an den türkischen Fußball bringen für den Klub jedoch auch gewisse Risiken mit sich.

Alle Augen richten sich nun auf den 5. August

Derzeit basieren die wichtigsten Transferinformationen auf Berichten von Journalisten und ausländischen Medien. Trabzonspor hat noch nicht bekannt gegeben, dass ein offizieller Vertrag unterzeichnet wurde.

Daher könnten der Privatjet, der Salah angeblich am 5. August bringen soll, und die Ankunft des Spielers in der Türkei zur wichtigsten Phase der Verhandlungen werden.

Sollte die Einigung zustande kommen, wäre Mohamed Salahs Wechsel zu Trabzonspor eines der spektakulärsten Ereignisse des Sommer-Transferfensters.

Glaubt ihr, dass Salah in der türkischen Meisterschaft ebenso starke Leistungen zeigen kann wie in England? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!