UFC Vegas 119: Turnier in Las Vegas beendet — Alle Kampfresultate
Das jüngste UFC Vegas 119 Mixed-Martial-Arts-Turnier in Las Vegas, USA, ist zu Ende gegangen. Alle Ergebnisse dieses Fight-Night-Events, reich an Knockouts und überraschenden Submissions, finden Sie in der folgenden Tabelle.
Vollständige Turnierergebnisse
Siegreicher Kämpfer
Besiegter Kämpfer
Runde
Siegmethode
Runde 3
Technischer Knockout (TKO)
Navaxo Stirling
Ion Cutelaba
Runde 2
Technischer Knockout (TKO)
Kristian Rodrigues
Haider Amil
Runde 1
Submission
Murtazali Magomedov
Melsik Bagdasaryan
Runde 1
Submission
Vinicius Oliveira
Andre Fili
Runde 2
Technischer Knockout (TKO)
Kevin Borjas
Andre Lima
Runde 3
Einstimmige Entscheidung (30-27, 29-28, 29-28)
Bias Mesquita
Melissa Mullins
Runde 1
Submission
Mitch Raposo
Allan Nascimento
Runde 3
Punktentscheidung
Gaston Bolanos
Michael Aswell
Runde 3
Einstimmige Entscheidung (29-28, 29-28, 29-28)
Levan Chokheli
Leon Shahbazyan
Runde 1
Technischer Knockout (TKO)
Luana Santos
Carol Rosa
Runde 3
Punktentscheidung (30-27, 30-27, 30-27)
Shane Collins
Otar Tantsilolovi
Runde 3
Einstimmige Entscheidung (30-27, 30-27, 30-27)
Hinweis zum nächsten Turnier
UFC-Fans müssen sich nicht lange auf die nächsten Kämpfe warten. Das nächste UFC Fight Night Turnier findet an diesem Jahr am 27. Juni statt.
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