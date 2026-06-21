UFC Vegas 119: Turnier in Las Vegas beendet — Alle Kampfresultate

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UFC Vegas 119: Turnier in Las Vegas beendet — Alle Kampfresultate

Das jüngste UFC Vegas 119 Mixed-Martial-Arts-Turnier in Las Vegas, USA, ist zu Ende gegangen. Alle Ergebnisse dieses Fight-Night-Events, reich an Knockouts und überraschenden Submissions, finden Sie in der folgenden Tabelle.

Vollständige Turnierergebnisse

Siegreicher Kämpfer

Besiegter Kämpfer

Runde

Siegmethode

Manel Kape

Kyoji Horiguchi

Runde 3

Technischer Knockout (TKO)

Navaxo Stirling

Ion Cutelaba

Runde 2

Technischer Knockout (TKO)

Kristian Rodrigues

Haider Amil

Runde 1

Submission

Murtazali Magomedov

Melsik Bagdasaryan

Runde 1

Submission

Vinicius Oliveira

Andre Fili

Runde 2

Technischer Knockout (TKO)

Kevin Borjas

Andre Lima

Runde 3

Einstimmige Entscheidung (30-27, 29-28, 29-28)

Bias Mesquita

Melissa Mullins

Runde 1

Submission

Mitch Raposo

Allan Nascimento

Runde 3

Punktentscheidung

Gaston Bolanos

Michael Aswell

Runde 3

Einstimmige Entscheidung (29-28, 29-28, 29-28)

Levan Chokheli

Leon Shahbazyan

Runde 1

Technischer Knockout (TKO)

Luana Santos

Carol Rosa

Runde 3

Punktentscheidung (30-27, 30-27, 30-27)

Shane Collins

Otar Tantsilolovi

Runde 3

Einstimmige Entscheidung (30-27, 30-27, 30-27)

Hinweis zum nächsten Turnier

UFC-Fans müssen sich nicht lange auf die nächsten Kämpfe warten. Das nächste UFC Fight Night Turnier findet an diesem Jahr am 27. Juni statt.

UFCLas VegasUSAManel KapeKyoji Horiguchi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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