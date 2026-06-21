UFC Vegas 119: Turnier in Las Vegas beendet — Alle Kampfresultate

Das jüngste UFC Vegas 119 Mixed-Martial-Arts-Turnier in Las Vegas, USA, ist zu Ende gegangen. Alle Ergebnisse dieses Fight-Night-Events, reich an Knockouts und überraschenden Submissions, finden Sie in der folgenden Tabelle.

Vollständige Turnierergebnisse

Siegreicher Kämpfer Besiegter Kämpfer Runde Siegmethode Manel Kape Kyoji Horiguchi Runde 3 Technischer Knockout (TKO) Navaxo Stirling Ion Cutelaba Runde 2 Technischer Knockout (TKO) Kristian Rodrigues Haider Amil Runde 1 Submission Murtazali Magomedov Melsik Bagdasaryan Runde 1 Submission Vinicius Oliveira Andre Fili Runde 2 Technischer Knockout (TKO) Kevin Borjas Andre Lima Runde 3 Einstimmige Entscheidung (30-27, 29-28, 29-28) Bias Mesquita Melissa Mullins Runde 1 Submission Mitch Raposo Allan Nascimento Runde 3 Punktentscheidung Gaston Bolanos Michael Aswell Runde 3 Einstimmige Entscheidung (29-28, 29-28, 29-28) Levan Chokheli Leon Shahbazyan Runde 1 Technischer Knockout (TKO) Luana Santos Carol Rosa Runde 3 Punktentscheidung (30-27, 30-27, 30-27) Shane Collins Otar Tantsilolovi Runde 3 Einstimmige Entscheidung (30-27, 30-27, 30-27)

Hinweis zum nächsten Turnier

UFC-Fans müssen sich nicht lange auf die nächsten Kämpfe warten. Das nächste UFC Fight Night Turnier findet an diesem Jahr am 27. Juni statt.