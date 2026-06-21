WM 2026: Großer Konflikt um die portugiesische Nationalmannschaft

Ein unerwartetes Unentschieden (1:1) gegen die DR Kongo im ersten Spiel der Weltmeisterschaft-Gruppenphase hat die Situation rund um die portugiesische Nationalmannschaft erheblich verschärft. Derzeit herrscht im Teamlager aufgrund von Konflikten in den sozialen Medien und internem Druck eine unruhige Atmosphäre.

Fake-Screenshots und der Fehler von Georgina Rodriguez

Nach dem misslungenen Spiel verbreitete sich in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer ein gefälschter Chat, der Madalen Aragao, der Freundin des Mittelfeldspielers Joao Neves, zugeschrieben wurde.

In diesem gefälschten Gespräch schrieb ein Nutzer unter Aragaos Post:

"Dein Freund ist ein Idiot. Sag ihm, dass er den Ball an den besten Spieler aller Zeiten, Cristiano Ronaldo, abgeben soll."

Im Fake-Screenshot antwortete Aragao angeblich:

"Sag deinem Anführer, dass er seine Karriere beenden sollte. Er ist zu narzisstisch", so die Aussage.

Medienrecherchen zufolge hat ein solches Gespräch nie stattgefunden und das Bild wurde mit Photoshop oder künstlicher Intelligenz erstellt. Dennoch verbreiteten mehrere große Publikationen, darunter das bekannte Record Mexico Konto, diese Falschinformation als wahr.

Die Situation verschärfte sich weiter, als Ronaldos Partnerin Georgina Rodriguez den Post sah und einen sarkastischen Kommentar hinterließ: "Wow! Die neue Generation ist großartig!"

Daraufhin starteten tausende eingefleischte Ronaldo-Fans massive psychische Angriffe auf den Instagram-Profilen von Joao Neves und seiner Freundin. Gleichzeitig wurde Georgina selbst von den Nutzern verspottet, weil sie dem Fake-Screenshot geglaubt hatte.

Familiärer Druck: Kritik von Katia Aveiro

Kurz vor diesem Konflikt hatte auch Cristiano Ronaldos Schwester Katia Aveiro den portugiesischen Mittelfeldspieler Bruno Fernandes eines passiven Spiels beschuldigt. Diese Aussage verstärkte die negative Stimmung gegenüber den Nationalspielern in den sozialen Medien und beeinträchtigte den psychischen Zustand der Spieler.

Unruhige Stimmung vor dem Spiel gegen Usbekistan

Insgesamt herrscht im portugiesischen Lager vor dem Spiel gegen die usbekische Nationalmannschaft am 23. Juni keine innere Ruhe. Fabio Cannavaros Schützlinge könnten diese psychische Instabilität des Gegners im kommenden wichtigen Spiel effektiv ausnutzen.