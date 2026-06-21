Jude Bellingham und Harry Kane: Englands neue Anführer

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Jude Bellingham und Harry Kane: Englands neue Anführer

Die englische Nationalmannschaft hat die Weltmeisterschaft 2026 mit einem souveränen Sieg begonnen. Im Spiel gegen Kroatien (4:2) trafen die Hauptstars des Teams — Harry Kane und Jude Bellingham. Dieses Ergebnis zeigte nicht nur die Tabellensituation, sondern auch die Entstehung einer neuen Hierarchie innerhalb der Mannschaft. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Newcastle United Verteidiger Dan Burn sprach in einer Pressekonferenz über den Einfluss des Real Madrid Mittelfeldspielers Jude Bellingham auf das Team. Seiner Meinung nach ist Bellingham trotz seines Alters von nur 22 Jahren bereits zu einer echten Führungspersönlichkeit an der Seite von Kapitän Harry Kane geworden. Burn spielte scherzhaft auf Bellinghams Alter an und betonte, dass seine Aktionen auf dem Platz selbst erfahrene Spieler in Erstaunen versetzen.

"Sie sind beide Anführer, die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere in den besten Clubs der Welt spielen. Ich weiß nicht, ob Jude 12 oder so alt ist, aber er ist bereits hier! Er hat noch einen weiten Weg vor sich, aber schon jetzt ist er zu einem extrem wichtigen Spieler für uns geworden", zitiert Goal.com die Worte von Dan Burn.

Energie auf dem Platz und neuer Status

Bellinghams Spiel gegen Kroatien wird als Maßstab für einen modernen Mittelfeldspieler gewertet. Er konnte technische Finesse mit einer hohen Arbeitsrate verbinden. Laut Dan Burn gibt ein einziger aggressiver Tackle oder eine Aktion von Jude zu Beginn des Spiels dem gesamten Team Energie und zwingt auch andere Spieler, ihr Niveau zu steigern.

Im System von Thomas Tuchel wird Bellingham nicht nur als Kreativposten, sondern auch als zentrale Kraft für physischen Druck gesehen. Vor der Weltmeisterschaft gab es verschiedene kritische Stimmen zu seiner Rolle in der Nationalmannschaft. Der Sieg in der ersten Runde und das erzielte Tor räumten jedoch alle Zweifel aus dem Weg.

Bellingham selbst gab zum Spiel an, dass er gelassen mit dem äußeren Druck umgeht. "Kritik ist Teil des Lebens eines Fußballers. Ich ärgere mich nicht über diejenigen, die schlecht über mich reden, denn manchmal habe ich es verdient. Heute war es schön, die Leute noch einmal daran zu erinnern, wer ich bin", sagt der Real Madrid Star.

Für die englische Nationalmannschaft wird die Topform von Kane und Bellingham in den späteren Phasen des Turniers von entscheidender Bedeutung sein. Das Team bleibt einer der Hauptanwärter auf den Titel, nicht nur wegen seines Offensivpotenzials, sondern auch dank der Stabilität im Zentrum des Spielfelds.

EnglandJude BellinghamReal MadridWeltmeisterschaftFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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