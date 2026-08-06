Oracles Kreditrisiko erreicht den höchsten Stand seit 18 Jahren

Vor dem Hintergrund massiver Investitionen in den Ausbau der AI-Infrastruktur hat der Preis für eine Absicherung gegen einen Zahlungsausfall von Oracle den höchsten Stand seit fast 18 Jahren erreicht. Laut ixbt.com verteuerte sich der fünfjährige Credit Default Swap (CDS) des Unternehmens im Juli auf etwa 2,03 Prozentpunkte. Dies geschah, nachdem S&P Global Ratings das langfristige Emittentenrating des Konzerns von BBB auf BBB- herabgestuft hatte. Ixbt.com berichtet .

Damit liegt das Rating nur noch eine Stufe über dem spekulativen Bereich. Zugleich senkte S&P das kurzfristige Rating von Oracle von A-2 auf A-3 und behielt den stabilen Ausblick für das Unternehmen bei. Experten betonen, dass ein Anstieg des CDS nicht auf einen unmittelbar bevorstehenden Zahlungsausfall hindeutet. Er zeigt jedoch, dass Investoren zunehmend eine höhere Risikoprämie für das Halten der Schulden des Unternehmens verlangen.

Finanzkennzahlen und Großverträge

Die Neubewertung der Marktbeziehungen wurde durch das rasante Wachstum von Oracles Cloud-Geschäft und die hohen Kosten für dessen Ausbau ausgelöst. Nach den endgültigen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2026 stieg der Umsatz des Unternehmens im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 19,2 Milliarden Dollar. Die Cloud-Umsätze legten um 47 Prozent auf 9,9 Milliarden Dollar zu, während die Einnahmen aus der Cloud-Infrastruktur um ganze 93 Prozent wuchsen.

Gleichzeitig verzeichnete Oracle beeindruckende Ergebnisse beim Volumen strukturierter Verträge, die noch nicht vollständig in den Finanzberichten berücksichtigt sind. Dieses Vertragsvolumen stieg innerhalb eines Jahres um 363 Prozent auf 638 Milliarden Dollar. Der Aufbau und die Weiterentwicklung der AI-Infrastruktur erfordern jedoch äußerst hohe Kapitalinvestitionen.

Investitionen und künftige Risiken

Aufgrund der massiven Investitionen in den Ausbau der Cloud-Kapazitäten schloss Oracle das Geschäftsjahr 2026 mit einem negativen freien Cashflow von 23,7 Milliarden Dollar ab. Innerhalb eines Jahres nahm das Unternehmen 43 Milliarden Dollar an Fremdkapital und 5 Milliarden Dollar an Eigenkapital auf. Für das Geschäftsjahr 2027 ist außerdem geplant, über Fremd- und Eigenkapitalinstrumente weitere rund 40 Milliarden Dollar einzuwerben.

Das zentrale Problem für Oracle ist derzeit nicht die fehlende Nachfrage nach Cloud-Kapazitäten, sondern die Fähigkeit, ein enormes Vertragsportfolio in tatsächliche Einnahmen umzuwandeln und gleichzeitig den Bau von Rechenzentren kontinuierlich zu finanzieren. Steigende Fremdkapitalkosten könnten die Wirtschaftlichkeit der Expansion beeinträchtigen, auch wenn das Unternehmen die Wachstumsraten seines Cloud-Geschäfts aufrechterhält.

Für Unternehmenskunden bedeutet dies vor allem, dass sie die langfristigen Risiken einer Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter von Cloud-Infrastruktur berücksichtigen müssen. Große Verträge mit Cloud-Providern erfordern eine gründliche Bewertung nicht nur von Preis und Leistung, sondern auch von Zeitplänen für die Inbetriebnahme von Kapazitäten, der Dienststabilität und den Möglichkeiten zum Wechsel auf alternative Lösungen.