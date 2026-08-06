Am 12. August tritt ein seltenes Himmelsereignis auf: Vier Phänomene zugleich

In diesem Jahr am 12. August wird für Himmelsbeobachter eines der seltensten astronomischen Ereignisse der vergangenen Jahre erwartet. An diesem Tag fallen eine Sonnenfinsternis, der Höhepunkt des Perseiden-Meteorstroms, eine seltene Phase der Venus sowie die beste Sichtbarkeit der Milchstraße zusammen. Darüber berichtete das Magazin Space .

Der Publikation zufolge wird der Mond tagsüber einen Teil der Sonnenscheibe verdecken. Wie bereits berichtet, wird eine totale Sonnenfinsternis im Osten Grönlands, in den westlichen Regionen Islands und im Norden Spaniens zu beobachten sein. Gleichzeitig werden fast 779 Millionen Menschen in Nordamerika, Europa und Nordafrika die Möglichkeit haben, eine partielle Sonnenfinsternis von mindestens 10 Prozent zu beobachten.

Experten zufolge wird die größte partielle Sonnenfinsternis Nordamerikas im kanadischen Nunavut zu sehen sein. Dort wird der Mond bis zu etwa 93 Prozent der Sonnenscheibe bedecken. In den USA wird der beste Anblick in Alaska und den nordöstlichen Landesteilen zu sehen sein.

Nach Sonnenuntergang ereignet sich ein weiteres seltenes astronomisches Phänomen. Die Venus erreicht die sogenannte „Dichotomie“ und erscheint durch ein Teleskop oder ein leistungsstarkes Fernglas als Halbmond. Für Astronomiebegeisterte gilt dies als eine der faszinierendsten Beobachtungen.

Mit Einbruch der Nacht erreicht einer der bekanntesten Meteorströme des Jahres — der Perseidenstrom — seinen Aktivitätshöhepunkt. In diesem Jahr wird der Himmel aufgrund der Neumondphase nicht vom Mondlicht erhellt. Unter günstigen Bedingungen können daher pro Stunde 50 bis 75 „Sternschnuppen“beobachtet werden.

Astronomen betonen, dass die beste Zeit zur Beobachtung der Meteore zwischen 00:00 und 02:00 Uhr Ortszeit liegt. Besonders in ländlichen Gebieten sowie an Orten mit wenig Stadtlicht und geringer Luftverschmutzung lässt sich die Milchstraße in einer ihrer hellsten und schönsten Erscheinungsformen des Jahres beobachten.

Experten zufolge kommt es äußerst selten vor, dass mehrere bedeutende astronomische Phänomene — eine Sonnenfinsternis, eine seltene Phase der Venus, der Perseidenstrom und das helle Erscheinen der Milchstraße — am selben Tag zusammenfallen. Daher könnte der 12. August als eine der unvergesslichsten Nächte für Himmelsbeobachter in die Geschichte eingehen.