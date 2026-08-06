Rodri zieht das Projekt des FC Barcelona Manchester City vor

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Rodri zieht das Projekt des FC Barcelona Manchester City vor

In der Fußballwelt hat sich eine überraschende Wende ergeben: Rodri, Mittelfeldspieler von Manchester City und der spanischen Nationalmannschaft, hat zugestimmt, seine Karriere beim FC Barcelona in Katalonien fortzusetzen. Berichten renommierter Medien wie Mundo Deportivo, Sport und Marca sowie des bekannten Insiders Fabrizio Romano zufolge hat der Spieler die Option Real Madrid abgelehnt und sich für das sportliche Projekt der Katalanen entschieden. Darüber berichtet Goal.com berichtet darüber.

Mit dem Spieler selbst und seinem aktuellen Verein wurde bislang noch keine endgültige Einigung erzielt. Die Führung des FC Barcelona wertet Rodris klare Positionierung und seine Öffnung für Verhandlungen jedoch als einen wichtigen Schritt auf dem Transfermarkt. Zuvor hatten die Verantwortlichen des Klubs angenommen, dass der Spieler bei einer Rückkehr nach Spanien zunächst Real Madrid wählen würde. Die Situation hat sich jedoch grundlegend verändert.

Das Projekt von Hansi Flick und Transferdetails

Laut Mundo Deportivo ist Rodri vollständig vom sportlichen Projekt des FC Barcelona unter dem deutschen Trainer Hansi Flick überzeugt. Der Spieler hat der Führung der Katalanen grünes Licht für die Aufnahme offizieller Verhandlungen gegeben. Der mögliche Abschluss wird im Klub als große Chance gesehen.

Obwohl die Verstärkung der Offensive für den FC Barcelona weiterhin höchste Priorität besitzt, zwingt die Möglichkeit, einen der besten Mittelfeldspieler der Welt zu verpflichten, die Klubführung zu ernsthaften Überlegungen. Real Madrid hatte den Transferwert auf rund 60 Millionen Euro geschätzt.

Finanzielle Probleme und Perspektiven

Diese Summe würde für den FC Barcelona verständlicherweise gewisse finanzielle Schwierigkeiten mit sich bringen. Die persönliche Zustimmung des Spielers eröffnet dem Klub jedoch die Möglichkeit, finanzielle Lösungen für die Umsetzung des Transfers zu suchen.

Schwierige Verhandlungen mit Manchester City und die Einigung über die Vertragsbedingungen stehen noch bevor. Sollten die Parteien eine Einigung erzielen, würde dieser Wechsel zweifellos zu den spektakulärsten und überraschendsten Transfers des aktuellen Transferfensters zählen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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