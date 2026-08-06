OpenAI wehrt sich gegen Apples Klage

OpenAI, ein führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, hat ein offizielles Gerichtsdokument eingereicht und beantragt, Apples Klage wegen des mutmaßlichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen abzuweisen. Laut ixbt.com konzentriert sich OpenAIs Verteidigungsstrategie nicht auf die Nutzung der Daten durch ehemalige Mitarbeiter, sondern auf gravierende Mängel in Apples eigenen Sicherheitspraktiken und beim Ausscheiden von Mitarbeitern. TechCrunch.com berichtet .

Im Juli dieses Jahres verklagte Apple OpenAI und behauptete, über ehemalige Ingenieure sei ein spezielles Verfahren organisiert worden, um vertrauliche Informationen zur Hardware-Lieferkette zu erlangen. Nun bittet Apple darum, die Ermittlungen zu beschleunigen, da interne Untersuchungen darauf hindeuteten, dass weitere ehemalige Mitarbeiter beteiligt gewesen sein könnten.

Sicherheitslücken und private Konten

Neue von OpenAI eingereichte Dokumente und Textnachrichten zeigen, dass Apple seinen Mitarbeitern die Nutzung privater iCloud-Konten für die Arbeit erlaubte und den Zugriff nach ihrem Ausscheiden nicht ordnungsgemäß sperrte. Den vorgelegten Beweisen zufolge griff ein Apple-Manager auch nach dem Ausscheiden des ehemaligen Mitarbeiters Chang Liu weiterhin auf dessen privates iCloud-Konto zu und bat ihn um Hilfe bei technischen Fragen.

OpenAI zufolge bezeichnet Apple das Chaos, das durch seine unklaren Praktiken im Informationsmanagement und den unzureichenden Schutz seiner Systeme entstanden sei, nun als "Diebstahl". Mit diesen Beweisen versucht das Unternehmen zu belegen, dass die von Apple vorgelegten Informationen rechtlich nicht den Status eines "Geschäftsgeheimnisses" erfüllen.

Wettbewerb und der Kampf um Talente

OpenAI erklärte außerdem, die Vorwürfe in der Klage seien unpräzise. Apple habe die allgemeinen Kategorien des Produktentwicklungsprozesses – darunter Komponentenfertigung, Tests, Lieferanten und Vertriebskanäle – lediglich pauschal aufgeführt. Dem Dokument zufolge benötigt OpenAI keine Geschäftsgeheimnisse von Apple, da das Unternehmen an völlig neuen und andersartigen Produkten arbeitet.

OpenAI zufolge nutzt Apple diese unbegründete Klage als Vorwand, um seine Misserfolge auf dem Markt für künstliche Intelligenz und seine Unfähigkeit auszugleichen, die besten Ingenieure und Entwickler zu halten. Experten betonen, dass das Verfahren zeigt, wie sich der Kampf um Talente und Innovationen zwischen den Technologiekonzernen weiter verschärft.