Der Flügelspieler der brasilianischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, Vinícius Júnior, hat einen bedeutenden Meilenstein in seiner Profikarriere erreicht. Der 25-jährige Fußballer hat sein 500. Spiel im Profifußball absolviert.

Dieser historische Wert wurde im WM-Qualifikationsspiel 2026 gegen Haiti erreicht. Vinícius trat in seinem Jubiläumsspiel nicht nur an, sondern stellte einmal mehr sein hohes Niveau unter Beweis.

Bei dem 3:0-Sieg Brasiliens erzielte der Flügelspieler ein Tor und lieferte eine weitere Vorlage. Damit leistete er einen großen Beitrag zum souveränen Erfolg seines Teams.

Nach dem Spiel teilte Vinícius seine Eindrücke von diesem Erfolg mit seinen Fans auf seinen Social-Media-Kanälen.

„500 Spiele in meiner Profikarriere! Das ist einfach verrückt. Es ist wie ein wahr gewordener Traum. Gott sei Dank!“, schrieb der Fußballer.

Trotz seines jungen Alters hat sich Vinícius Júnior bereits zu einem der bekanntesten und gefährlichsten Flügelstürmer im Weltfußball entwickelt. Seine Schnelligkeit, sein Dribbling und seine entscheidenden Aktionen begeistern weiterhin viele Fans.

Der Brasilianer begann seine Profikarriere bei Flamengo. Später wechselte er zu Real Madrid, gewann mit dem spanischen Spitzenklub zahlreiche wichtige Titel und wurde zu einem der Führungsspieler des Teams.

500 Spiele sind ein weiterer großer Meilenstein in der Karriere von Vinícius. Angesichts seines Alters und Potenzials steht außer Frage, dass noch viele weitere Rekorde, Tore und unvergessliche Spiele vor ihm liegen.