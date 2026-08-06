Lionel Messi feiert eine fantastische Rückkehr bei Inter Miami

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Lionel Messi feiert eine fantastische Rückkehr bei Inter Miami

Argentiniens Kapitän Lionel Messi zeigte in seinem ersten Startelfeinsatz nach seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft erneut seine herausragenden Fähigkeiten. Im Leagues-Cup-Spiel gegen Atlético San Luis erzielte der Angreifer zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor, wodurch er maßgeblich zum 4:2-Sieg seines Teams beitrug. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com begann die Partie für die Gäste vielversprechend: David Rodríguez brachte Atlético San Luis mit einem frühen Treffer in Führung. Die Gastgeber fanden jedoch schnell zurück ins Spiel, und Lionel Messi stellte den Ausgleich her, indem er Noa Allens Zuspiel auf brillante Weise direkt ins Tor lenkte. Anschließend brachte Telasco Segovia den Klub aus Miami in Führung, bevor Messi noch vor der Halbzeit erneut auf der Anzeigetafel erschien.

Ein Treffer, der mit Picassos Kunst verglichen wurde

Der denkwürdigste Moment der Partie war jedoch Lionel Messis erstes Tor. Inter-Miami-Cheftrainer Guillermo Hoyos verbarg seine Bewunderung für die Technik des argentinischen Stars nicht. Seiner Ansicht nach war es ein wahres Kunstwerk, den Ball in einer derart schwierigen Situation sauber aus der Luft zu kontrollieren und ihn anschließend kraftvoll ins Tor zu schießen.

„Wenn wir über Malerei sprechen, ist das wie ein Picasso“, zitierte die Publikation den Trainer. Mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie wurde Lionel Messi außerdem zum besten Torschützen in der Geschichte des Leagues Cup. Er erhöhte sein Konto auf 14 Tore und überholte damit LAFC-Angreifer Denis Bouanga.

Noa Allens historische Nacht und Suárez’ Fehlen

Der junge Verteidiger Noa Allen stellte ebenfalls einen historischen Rekord auf: Er verbuchte erstmals in seiner Karriere drei Torvorlagen in einem Spiel. Seine klugen Pässe ermöglichten beide Treffer von Messi sowie Segovias Tor. Der Klub aus Miami musste in dieser Partie auf den erfahrenen Angreifer Luis Suárez verzichten, der gesperrt war. Der Uruguayer verbüßt eine Sperre von sechs Spielen, nachdem er sich im Finale des Turniers 2025 gegenüber einem Mitarbeiter der Seattle Sounders grob unsportlich verhalten hatte.

Trotzdem gibt Lionel Messis spektakuläre Rückkehr Inter Miami im Kampf um die Wiederholung des Meistertitels von 2023 großes Selbstvertrauen. Am Samstag setzt das Team seine Kampagne gegen den mexikanischen Klub Monterrey fort.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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