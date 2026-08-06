Über Telegram verbreitete iPhone-Apps gefährden die Privatsphäre

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Über Telegram verbreitete iPhone-Apps gefährden die Privatsphäre

Experten von Kaspersky haben eine weitere Sicherheitsbedrohung für Nutzer von iOS-Geräten entdeckt. Demnach werden gefälschte Versionen beliebter Apps mit schädlichen Modulen aktiv über russischsprachige Telegram-Kanäle verbreitet. Dies rückt die Sicherheit mobiler Geräte und persönlicher Daten erneut in den Fokus. Darüber berichtet Ixbt.com .

Die Kriminellen hatten den Code legitimer Apps verändert und ein spezielles Spionagemodul eingebaut, das Nutzerdaten sammeln soll. Analysen zufolge gehörten beliebte Marktplätze, ein Fotobearbeitungsprogramm sowie Dienste zum Ansehen von Videoinhalten zu den gefährlichen Apps.

Wie funktionieren die gefälschten Apps und was überwachen sie?

Experten betonen, dass die infizierten Apps nicht dauerhaft im Hintergrund laufen. Sobald der Nutzer eine App öffnet, wird das Spionagemodul jedoch aktiviert und beginnt, wichtige Geräteinformationen zu sammeln. Unter anderem kann die App Speicherparameter, den Ladezustand des Akkus, regionale Einstellungen, den Code des Mobilfunkanbieters und sogar präzise Geolokalisierungsdaten stehlen.

Darüber hinaus kann die Schadsoftware erkennen, ob das Gerät über einen Jailbreak verfügt, und automatisch Screenshots erstellen, die anschließend an die Kriminellen übermittelt werden. Einige modifizierte Apps enthalten zwar keinen direkten Schadcode, aber Links zu einem Telegram-Kanal, über den gefährliche Dateien verbreitet werden.

Installationsmechanismus und Sicherheitsregeln

Diese Apps werden außerhalb des offiziellen App Store verbreitet. Der Installationsprozess ist kompliziert: Nutzer sollen eine spezielle IPA-Datei herunterladen und ein Entwicklerzertifikat kaufen. Anschließend wird die App mithilfe von Drittanbieter-Tools wie eSign oder Scarlet auf dem iPhone installiert.

Experten warnen eindringlich, dass die Nutzung solcher verdächtigen Methoden zum Verlust persönlicher Daten führen kann. Kaspersky empfiehlt, Apps ausschließlich aus offiziellen und vertrauenswürdigen Quellen herunterzuladen. Ist eine App im offiziellen Store nicht verfügbar, sollte sie nur über die vom Entwickler angegebenen offiziellen Methoden installiert werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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