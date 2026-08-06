Chelsea muss seine Torhüterposition im Sommer-Transferfenster verstärken

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Chelsea muss seine Torhüterposition im Sommer-Transferfenster verstärken

Für den englischen Klub Chelsea wird es im Sommer-Transferfenster immer wichtiger, einen neuen und zuverlässigen Torhüter zu verpflichten. Die wechselhaften Leistungen und folgenschweren Fehler des derzeitigen Keepers Robert Sánchez sorgen bei Experten und Fans für Kritik. Berichten zufolge riet der ehemalige irische Nationaltorhüter Shay Given dem Londoner Klub zu entschlossenen Maßnahmen, um den Kader zu verstärken. Goal.com berichtet darüber.

Laut Shay Given besteht das derzeitige Hauptproblem für Chelsea und Newcastle United in der Suche nach einem zuverlässigen Torhüter. In einem Interview mit BoyleSports brachte der ehemalige Fußballer Caoimhín Kelleher ins Gespräch, der aktuell das Tor von Brentford hütet, aber aus der Nachwuchsakademie des FC Liverpool stammt. Seiner Einschätzung nach könnte der irische Keeper für beide Klubs eine Verpflichtung sein, die die Spielqualität deutlich verbessert.

Sánchez’ wechselhafte Leistungen und Fehler

Obwohl Robert Sánchez großes Potenzial zugeschrieben wird, wirken sich die starken Leistungsschwankungen und folgenschweren Fehler des Spaniers negativ auf die Ergebnisse der Mannschaft aus. Shay Given kritisierte die unüberlegten Aktionen des Torhüters in bestimmten Situationen scharf. Seiner Aussage zufolge zeigt Sánchez zwar unglaubliche Paraden und rettet seine Mannschaft, geht außerhalb des Strafraums jedoch häufig unnötige Risiken ein.

Der ehemalige Torhüter führte aus, dass er Sánchez in der vergangenen Saison oft verteidigt habe, wiederholte Fehler jedoch irgendwann nicht mehr hinnehmbar seien. Solche Situationen, die zu Elfmetern oder groben Regelverstößen führen können, untergraben das Vertrauen in Chelseas Defensive. Die Klubführung muss diese Position im Sommer-Transferfenster daher ernsthaft überdenken.

Die Situation rund um einen Kelleher-Transfer

Die Zukunft von Caoimhín Kelleher hängt weitgehend von den Entscheidungen seines ehemaligen Klubs Liverpool und des Stammtorhüters Alisson ab. Da Alissons Position an der Anfield Road gefestigt ist, erscheint es für Kelleher sinnvoller, für regelmäßige Einsatzzeiten einen anderen Verein zu wählen. Sollte Liverpool seine Rückkaufklausel nicht aktivieren, dürften Chelsea oder Newcastle United diese Chance nutzen.

Laut Shay Given hat Chelsea in den vergangenen Jahren viel Geld für die Torhüterposition ausgegeben, aber noch immer keine vollständige Stabilität erreicht. Will der Klub in der kommenden Saison konkurrenzfähig sein, muss er daher bereits im Sommer-Transferfenster die Verpflichtung eines qualitativ starken Torhüters realisieren.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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