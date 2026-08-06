Luka Modric äußert sich zu Rafael Leaos Zukunft bei Milan

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Luka Modric äußert sich zu Rafael Leaos Zukunft bei Milan

Milan-Mittelfeldspieler Luka Modric hat seine Einschätzung zur Zukunft des portugiesischen Angreifers Rafael Leao beim Klub geteilt. Wie La Gazzetta dello Sport berichtet, betonte der erfahrene Spieler, dass sein Teamkollege reif genug sei, über seine eigene Zukunft zu entscheiden, und machte keinen Hehl daraus, dass er Leao bei der Mannschaft halten möchte. Laut Goal.com berichtet .

Die Spekulationen über Rafael Leaos Zukunft reißen in der heißesten Phase des Transferfensters nicht ab. Nach dem Ende der Saison 2025/26 hatte der portugiesische Fußballer erklärt, dass er bereit für eine neue Herausforderung sei. Die Entscheidung des Flügelspielers, der seit sieben Jahren eine wichtige Stütze in Milans Offensive ist, hatte die Fans und die Vereinsführung zum Nachdenken gebracht.

Modric verzichtet auf Ratschläge und spricht Leao sein Vertrauen aus

Luka Modric erklärte, dass er seinen Teamkollegen respektvoll mit dessen persönlichen Entscheidungen umgehen lasse und keinen Druck auf ihn ausüben werde. Rafa wisse selbst sehr gut, was das Beste für ihn sei, und wisse, wie sehr der Klub ihn schätze, so der Mittelfeldspieler.

«Ich möchte ihm keinen Rat geben. Rafa ist reif genug, um zu wissen, was für ihn richtig ist», betonte Modric. Er fügte hinzu, dass der Fußballer verstehe, wie sehr die Fans und der Klub ihn lieben. Er müsse einfach hart arbeiten und wie immer alles für Milan geben.

Verletzungen und Hoffnungen für die neue Saison

Luka Modric räumte ein, dass die vergangene Saison für Rafael Leao nicht besonders erfolgreich gewesen sei. Aufgrund mehrerer Verletzungen konnte der Flügelspieler seine beste körperliche Verfassung nicht halten. Der kroatische Mittelfeldspieler ist jedoch überzeugt, dass ein vollständig genesener und fokussierter Leao dem Team große Motivation geben würde.

Da Milan in dieser Saison ohne die finanziellen und sportlichen Vorteile der Champions League auskommen muss, wäre ein Verbleib Leaos in Topform für den Klub von großer Bedeutung. Modric betonte, dass sein Bleiben für alle fantastisch wäre, denn Rafa gehöre auf seinem höchsten Leistungsniveau zu den besten Fußballern der Welt.

Die Haltung des Cheftrainers

Modrics Aussagen fielen in eine Phase, in der auch Cheftrainer Ruben Amorim zur Zukunft des Flügelspielers Stellung nehmen musste. Trotz früherer Berichte betonte Amorim während des Trainingslagers in Australien, dass der portugiesische Star dem Projekt der Rossoneri voll und ganz verbunden sei.

Laut Amorim arbeiten alle Spieler, einschließlich Leao, sehr gut. Der Cheftrainer erklärte, Rafa müsse glücklich darüber sein, für einen großen Klub wie Milan zu spielen, und fügte hinzu, dass seine Motivation hoch sei.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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