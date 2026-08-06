Yan Diomande steht kurz vor dem Wechsel zu Real Madrid

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Yan Diomande steht kurz vor dem Wechsel zu Real Madrid

Real Madrid steht kurz vor dem Abschluss eines der spektakulärsten Transfers des Sommers. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig, Yan Diomande, hat das Trainingslager in Österreich verlassen und ist nach Spanien gereist, wo er sich auf die medizinische Untersuchung vorbereitet. Laut Bild sind alle wesentlichen Bedingungen des Transfers vereinbart, die offizielle Bekanntgabe des Deals wird erwartet. Goal.com berichtet .

Das ivorische Talent verließ am frühen Donnerstagmorgen das Trainingsgelände im österreichischen Saalfelden in einem schwarzen Mercedes Vito und fuhr zum Flughafen. Bemerkenswert ist, dass er erst 24 Stunden zuvor nach seiner Genesung von einer Krankheit zum Trainingslager gestoßen war. Der junge Fußballer, der mit dem Fahrrad zum Trainingsgelände gekommen war, musste sich nach der endgültigen Freigabe kurz von seinen Teamkollegen verabschieden.

Ablösesumme und finanzielle Details

Der deutsche Klub erhält von Real Madrid eine garantierte Ablösesumme von 125 Millionen Euro für seinen Leistungsträger. Einschließlich verschiedener Boni könnte die Gesamtsumme 140 Millionen Euro erreichen. Dieser Betrag würde RB Leipzig einen enormen finanziellen Gewinn bescheren und zu den größten Deals der Fußballgeschichte zählen.

Berichten zufolge haben sich die Parteien auf die Bedingungen eines langfristigen Vertrags bis Juni 2031 geeinigt. Besteht der 19-Jährige die medizinische Untersuchung in Madrid erfolgreich, wird er die Königlichen in den kommenden sieben Spielzeiten vertreten. Der Transfer beendet eine der meistdiskutierten Geschichten des Sommer-Transferfensters.

Ein Verlust für den Trainer und eine neue Herausforderung

Der Transfer ist ein schwerer Schlag für RB-Leipzig-Cheftrainer Martin Demichelis, der sein neues taktisches System um den besten Nachwuchsspieler der vergangenen Bundesliga-Saison aufbauen wollte. Yan Diomande leistete in der vergangenen Saison einen herausragenden Beitrag zur Qualifikation seines Teams für die Champions League. In 33 Einsätzen erzielte er zwölf Tore und gab acht Vorlagen.

RB-Leipzig-Sportdirektor Marcel Schafer hatte zuvor nicht versucht, die aufgekommenen Gerüchte zu dementieren. Angesichts der finanziellen Möglichkeiten des amtierenden Europameisters konnte der deutsche Klub jedoch nicht ablehnen. Für Yan Diomande beginnt nun ein völlig neuer und anspruchsvollerer Abschnitt seiner Karriere.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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