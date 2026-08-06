Galatasaray Gibt 35-Millionen-Euro-Angebot Für Rafael Leão Ab

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Galatasaray Gibt 35-Millionen-Euro-Angebot Für Rafael Leão Ab

Der türkische Klub Galatasaray hat offizielle Schritte zur Verpflichtung von Milans Angreifer Rafael Leão eingeleitet und dem italienischen Team ein erstes Angebot unterbreitet. Wie GOAL.com berichtet, erklärte der Istanbuler Klub, er sei bereit, 35 Millionen Euro für den portugiesischen Stürmer zu zahlen. Diese Summe stellte die Milan-Führung jedoch nicht zufrieden. Goal.com berichtet .

Nachdem in den vergangenen Tagen erste Kontakte zwischen den Parteien hergestellt worden waren, unternahm der türkische Meister einen offiziellen Schritt. Die von der Galatasaray-Führung per E-Mail versandte Anfrage zielte direkt auf einen festen Transfer ab. Zuvor waren Leihe und Kaufoption diskutiert worden, nun wollen die Türken den Spieler dauerhaft verpflichten.

Milans Ablöseforderung

Der AC Mailand verlangt mindestens 50 Millionen Euro, um seinen Spieler mit der Nummer 10 abzugeben. Klubbesitzer Gerry Cardinale ist trotz der positiven Signale des Spielers und des Trainerstabs bereit, einen Transfer bei einem passenden Angebot zu prüfen. Daher wurde Galatasarays Angebot über 35 Millionen Euro von den Rossoneri als unzureichend bewertet und abgelehnt.

Der Transfermarkt bleibt jedoch heiß, und es wird erwartet, dass die Parteien die Verhandlungen fortsetzen. Galatasaray ist ermutigt, weil der Spieler selbst positiv reagiert hat. Nach internen Beratungen dürfte der türkische Spitzenklub sein Angebot in den kommenden Stunden verbessern und eine neue Summe von rund 40 Millionen Euro vorlegen.

Weitere Interessenten und die Situation

Rafael Leão soll kürzlich ein Angebot von Fenerbahçe abgelehnt haben. Diese Option wurde beendet, weil ihn das sportliche Projekt des Klubs nicht überzeugte. Nach aktuellem Stand ist Galatasaray der einzige Verein, der ernsthaft um die Verpflichtung des Spielers kämpft.

Sollte der Istanbuler Klub sein Angebot an Milans Forderungen annähern können, könnte der Transfer zu einem der spektakulärsten Deals des Sommer-Transferfensters werden. Die Verantwortlichen versuchen, die positive Haltung des Spielers zu nutzen und zeitnah eine Einigung zu erzielen.

GalatasarayRafael LeãoMilanTransferFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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