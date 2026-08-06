João Pedro äußert sich zu Danny Welbecks Wechsel zu Chelsea

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João Pedro äußert sich zu Danny Welbecks Wechsel zu Chelsea

Chelsea-Stürmer João Pedro betonte, dass der Wechsel des neuen Teammitglieds Danny Welbeck an die Stamford Bridge ein wichtiges Ereignis für dessen Karriere und die gesamte Mannschaft sei. Der brasilianische Fußballer bezeichnete den erfahrenen Angreifer als einen seiner Mentoren und erinnerte daran, dass Welbeck ihm bei der Anpassung an den englischen Fußball enorm geholfen habe. Der Transfer soll der Offensive von Cheftrainer Xabi Alonsos Mannschaft Erfahrung und Stabilität verleihen. Goal.com berichtet .

In einem Interview mit der offiziellen Website von Chelsea erklärte João Pedro, dass er in seiner Karriere zum dritten Mal mit Danny Welbeck in einer Mannschaft spielen werde. Zuvor waren sie bereits bei Watford und Brighton Teamkollegen. Pedro hob besonders hervor, dass er bei seiner Ankunft in England kein Englisch gesprochen habe und Welbeck ihn in jeder Hinsicht unterstützt und damit die Grundlage für seine Entwicklung geschaffen habe.

Der erfahrene Stürmer verstärkt die Mannschaft

Der 35-jährige Danny Welbeck erzielte in der vergangenen Saison 13 Tore für Brighton. Chelsea zahlte für seine Verpflichtung rund sieben Millionen Pfund, zudem einigten sich die Parteien auf einen Zweijahresvertrag. Die Ankunft des erfahrenen Spielers wird eine wichtige Rolle dabei spielen, der jungen Mannschaft unter Xabi Alonso sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine Führungsstärke zu verleihen.

Der Anpassungsprozess an das neue Mannschaftsumfeld hat bereits begonnen. So standen Welbeck und Pedro am Mittwoch im Testspiel gegen Juventus in der Startelf und konnten ihr Zusammenspiel erproben. Obwohl die Partie mit einer 0:1-Niederlage endete, zog der Trainerstab positive Schlüsse aus dem Auftritt der Spieler.

Warmer Empfang innerhalb der Mannschaft

Auch Mittelfeldspieler Moisés Caicedo, der zuvor von Brighton zu Chelsea gewechselt war, machte keinen Hehl aus seiner Freude über Welbecks Transfer. Ihm zufolge habe die erneute Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Stürmer in einer weiteren Mannschaft für einen großen Motivationsschub gesorgt. Zudem erinnerte er daran, dass Welbeck ihm bei seinem Wechsel zu Brighton große Unterstützung geleistet habe. Der herzliche Empfang der neuen Teamkollegen zeigt den Zusammenhalt in Xabi Alonsos Mannschaft während der Saisonvorbereitung.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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