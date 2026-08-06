Kehrt Marcus Rashford zu Manchester United zurück oder wird er transferiert

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Kehrt Marcus Rashford zu Manchester United zurück oder wird er transferiert

Die Zukunft des englischen Nationalstürmers Marcus Rashford sorgt in der Fußballwelt für hitzige Diskussionen. Der Absolvent der Akademie von Old Trafford hatte den Verein zuvor verlassen, nachdem er mit seiner Situation unzufrieden gewesen war. Sein Talent und seine Leistungen in den vergangenen Spielzeiten zwingen die Vereinsführung jedoch dazu, die Transferfrage erneut zu prüfen. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com verbrachte Marcus Rashford die vergangenen Spielzeiten auf Leihbasis beim FC Barcelona und bei Aston Villa. Obwohl er beim katalanischen Klub gute Leistungen zeigte, zog Barcelona die Kaufoption nicht. Auch Aston Villa wollte den Spieler nicht behalten. Daher wird erwartet, dass der 28-Jährige nach der Weltmeisterschaft in Nordamerika zu Manchester United zurückkehrt.

Lee Sharpe glaubt, dass Rashford für den Verein ein wertvoller Aktivposten sein könnte

Der ehemalige Flügelspieler von Manchester United, Lee Sharpe, äußerte sich in einem von NetBet unterstützten Interview ausführlich zu Marcus Rashfords Situation. Seiner Ansicht nach ist das Potenzial des Spielers äußerst groß. Das Hauptproblem seien jedoch seine mentale Verfassung und seine Einstellung zu seiner Zukunft im Verein.

Sharpe zufolge wirkte Rashford vor seinem Abschied im Team desinteressiert und gab auf dem Platz nicht alles. Ob persönliche Probleme oder Meinungsverschiedenheiten mit dem Trainerstab der Grund dafür waren, ist unklar. Fest steht jedoch, dass sein Talent jedem Team großen Nutzen bringen könnte.

Die Möglichkeit eines neuen Vertrags und die Risiken eines Transfers

Obwohl das Verhältnis zwischen dem Verein und dem Spieler weiterhin kompliziert ist, kann die Möglichkeit einer Vertragsverlängerung in Zukunft nicht vollständig ausgeschlossen werden. Wenn Marcus Rashford nicht ausschließlich an einem Wechsel zu einem anderen Team interessiert ist, könnte seine Rückkehr der Mannschaft großen Auftrieb geben.

Experten zufolge ist der Trainerstab, darunter Michael Carrick, bereit, auf den Spieler zuzugehen und ihn zu unterstützen. Die entscheidende Frage bleibt jedoch, ob Marcus selbst Teil dieser Mannschaft sein möchte. Bis zum Ende des Sommer-Transferfensters 2026 soll diese Frage geklärt werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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