Tottenham Hotspur steht wegen Fehlgriffen auf dem Transfermarkt in den letzten Jahren und dem Leistungsabfall des Kaders auf ein mittelmäßiges Niveau stark in der Kritik. Bei der Analyse der Misserfolge der letzten zwei Jahre beschuldigte der ehemalige Cheftrainer Harry Redknapp die Vereinsführung, Geld zu verschwenden. Seiner Meinung nach konnten viele der teuren Neuzugänge ihren Preis nicht rechtfertigen. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

In einem Interview mit Goal.com betonte Redknapp, dass im Kader von Tottenham grundlegende Änderungen notwendig seien. Laut dem Experten erwiesen sich viele Spieler, die für 50, 60 oder sogar 70 Millionen Pfund gekauft wurden, letztlich als „durchschnittliche“ Akteure. Dies führte dazu, dass das Team in der Premier League auf den hinteren Plätzen landete und um den Klassenerhalt kämpfen musste.

Roberto De Zerbi und neue Hoffnungen

Trotz der schwierigen Lage glaubt Harry Redknapp, dass Tottenham unter dem neuen Trainer Roberto De Zerbi wieder in die oberen Tabellenregionen zurückkehren kann. Der Italiener, der das Team Ende März übernahm, schaffte es in kurzer Zeit, das Selbstvertrauen und den Siegewillen der Spieler zu wecken. Redknapp prognostiziert, dass der Londoner Club in der nächsten Saison die Chance hat, wieder in die Top Six zurückzukehren.

"Ich kenne den neuen Trainer nicht persönlich, aber sein Arbeitsstil gefällt mir. Er duldet das Chaos der letzten zwei Jahre nicht. Roberto zwingt die Spieler zu maximalem Einsatz und trennt sich von denen, die den Anforderungen nicht entsprechen", fügte Redknapp hinzu. Seiner Meinung nach ist die wichtigste Aufgabe für Tottenham eine grundlegende Reform des Scoutings.

Es ist anzumerken, dass Roberto De Zerbi die Rolle des Retters übernahm, nachdem man in den vergangenen Saisons keine Einigung mit Trainern wie Thomas Frank und Igor Tudor erzielen konnte. Die Vereinsführung plant nun, den Kader im Sommertransferfenster durch die vom Trainer gewünschten Spieler deutlich zu verjüngen. Die Einnahmen aus Verkäufen sollen zur Steigerung des Teamstandards genutzt werden.

Der Spielplan für die neue Saison steht bereits fest, und Tottenham bestreitet sein erstes Spiel auswärts gegen Brentford. Fans und Experten warten mit Spannung darauf, in welcher Form das Team unter Roberto De Zerbi zu diesem Spiel antreten wird. Wenn die Transferpolitik korrigiert wird, könnte der Londoner Club wieder zu einem Team werden, das um die Champions-League-Qualifikation kämpft.