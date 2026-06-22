Wer kommentiert das Spiel Usbekistan gegen Portugal?

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Wer kommentiert das Spiel Usbekistan gegen Portugal?

Nur noch wenig Zeit bleibt bis zum Anpfiff des entscheidenden Duells zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Portugal in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft. Für die Fußballfans ist nun bekannt, welche Kommentatoren dieses historische Spiel begleiten werden. Der Kommentator Murod Rizayev gab die Namen seiner Kollegen über seinen Telegram-Kanal bekannt.

Kommentar von Mirzahakim To‘xtamirzayev auf dem Sender Sport

Die spannende Begegnung zwischen den Nationalteams von Portugal und Usbekistan wird am 23. Juni um 21:50 Uhr live auf dem Sender Sport übertragen. Der bekannte und erfahrene Kommentator Mirzahakim To‘xtamirzayev wird dieses Topspiel für Millionen von Fans kommentieren.

Xayrulla Hamidov und Davron Fayziyev berichten direkt aus dem Stadion

Zudem organisieren die Sender Futbol TV und Zo‘r TV Sonderübertragungen dieses Spiels für die usbekischen Fußballfans. Auf diesen Sendern werden die renommierten Kommentatoren Xayrulla Hamidov und Davron Fayziyev live direkt aus dem Stadion in den USA berichten.

Kein Weg zurück für beide Teams

Zur Erinnerung: Die usbekische Nationalmannschaft unterlag Kolumbien im ersten Spiel der WM-Gruppenphase mit 1:3. Portugal hingegen musste sich überraschend mit einem 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo begnügen. Angesichts der Tabellensituation ist dieser nächste Schlagabtausch von entscheidender Bedeutung für das weitere Turniergeschehen.

UsbekistanPortugalMirzahakim To‘xtamirzayevXayrulla HamidovDavron Fayziyev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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