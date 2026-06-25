Der ehemalige Liverpool-Star John Barnes hat seine Meinung zu den erwarteten Kaderänderungen unter dem neuen Cheftrainer Andoni Iraola und einer möglichen Rückkehr des uruguayischen Stürmers Darwin Nunez geäußert. Berichte über eine Rückkehr von Nunez, der beim Merseyside-Club für seinen charakteristischen "chaotischen" Spielstil bekannt war, in die englische Premier League sorgen für hitzige Diskussionen unter Fußballfans. Dies berichtet Goal.com Bericht gibt an.

In einem Interview mit Goal.com betonte Barnes, dass die Rückkehr des 26-jährigen Stürmers maßgeblich von den taktischen Vorstellungen des neuen Trainers abhänge. Darwin Nunez wurde 2022 für 64 Millionen Pfund von Benfica Lissabon verpflichtet. Obwohl er in 143 Spielen für Liverpool 40 Tore erzielte, wurde seine Konstanz oft kritisiert.

Neuer Trainer und neue Philosophie

Laut John Barnes sollte sich das Team nun vom "Heavy Metal"-Fußball der Jürgen-Klopp-Ära verabschieden und die Ideen des neuen Trainers Andoni Iraola voll unterstützen. "Wenn Iraola einen Fußball spielen möchte, der auf chaotischen und schnellen Angriffen basiert, dann könnte Darwin Nunez in dieses System passen. Sollte der Trainer jedoch einen anderen Stil wählen, wäre die Rückkehr des Uruguayers unlogisch", so die Vereinslegende.

Nunez, derzeit Spieler beim saudi-arabischen Club Al-Hilal, zeigt dort nicht die erwarteten Leistungen. Aufgrund des Limits für ausländische Spieler wurde er nicht für die nationale Liga gemeldet. Daher hat der saudische Club signalisiert, ihn als Free Agent ziehen zu lassen. Dies könnte Liverpool die Chance bieten, ihn kostenlos zurückzuholen.

Barnes ging zudem auf den Spielstil des Teamführers Mohamed Salah ein. Seiner Meinung nach sollten die Spieler dem Trainer keine Bedingungen stellen, sondern sich an die gewählte Taktik anpassen. Dies sei der wichtigste Faktor für den zukünftigen Erfolg von Liverpool.

Für die Liverpool-Fans war Darwin Nunez nicht nur ein Spieler, sondern wurde durch seinen unermüdlichen Einsatz und seine unerwarteten Entscheidungen zu einer Art "Kulthelden". Seine Rückkehr könnte der Offensive neue Energie verleihen, doch für diesen Transfer müssen sich Vereinsführung und Trainerstab einig werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Liverpool auf dem Transfermarkt vorsichtig agiert. Die neue Ära unter Andoni Iraola wird voraussichtlich nicht nur den Kader, sondern das gesamte Erscheinungsbild des Teams auf dem Platz verändern. Die Rückkehr von Nunez könnte der erste und spektakulärste Schritt dieser Veränderungen sein.