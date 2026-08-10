Anthropic aktiviert den Auto-Modus im Programmiertool Claude Code

Anthropic, eines der führenden Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, hat ein wichtiges Update für seinen Programmierassistenten Claude Code angekündigt. Laut ixbt.com hat das Unternehmen beschlossen, den Auto-Modus ab dem 14. August dieses Jahres für Pro-, Max- und Team-Konten standardmäßig zu aktivieren. Diese Änderung ermöglicht es Entwicklern, mit weniger menschlicher Kontrolle schneller und effizienter zu arbeiten. Techcrunch.com berichtet .

Zur Einordnung: Anthropic stellte eine Testversion dieser Funktion erstmals im März vor. Der Modus wurde entwickelt, um ein Gleichgewicht zwischen höherer Geschwindigkeit und Kontrolle zu schaffen und die Nutzung komfortabler zu machen. Künftig hält die künstliche Intelligenz nicht mehr bei jedem Schritt an, um eine separate menschliche Bestätigung anzufordern.

So funktioniert der Auto-Modus und wie sicher er ist

Laut einer am Freitag veröffentlichten offiziellen Mitteilung arbeitet Claude Code im Auto-Modus selbstständig weiter, ohne für jede Aktion eine separate Anfrage zu senden. Das System stoppt nur dann, wenn eine Aktion als „nicht rückgängig zu machen, destruktiv oder außerhalb der Umgebung gerichtet“ eingestuft wird. Dieser Ansatz beschleunigt den Arbeitsablauf erheblich.

Das Unternehmen teilte außerdem interessante Statistiken aus der Testphase. Eine Studie mit 1.053 zahlenden Nutzern zeigte, dass der Auto-Modus deutlich sicherer war als eine manuelle Prüfung. Der Auto-Modus erkannte 89 Prozent der schädlichen Aktionen rechtzeitig, während die manuelle Prüfung durch Menschen lediglich 13,6 Prozent erreichte.

Nutzergewohnheiten und neue Schutzmaßnahmen

Experten weisen darauf hin, dass manuelle Bestätigungen zur Gewohnheit werden können. Den Statistiken zufolge bestätigen Nutzer ganze 97 Prozent der Berechtigungsanfragen in Claude Code einfach. Dadurch sinkt die Wirksamkeit der menschlichen Kontrolle. Boris Cherny, Leiter von Claude Code, schrieb auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter), dass sein Team seit vielen Monaten ausschließlich den Auto-Modus nutze und sich eine Rückkehr zu Berechtigungsanfragen nicht einmal vorstellen könne.

Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, führt Anthropic zudem mehrere zusätzliche Funktionen ein. Dazu gehören das Screening auf Prompt-Injections zur Verhinderung von Datenlecks sowie konfigurierbare Hard-Deny-Regeln. Diese Maßnahmen gewährleisten Entwicklern eine sichere und kontrollierte Arbeitsumgebung.