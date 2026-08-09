Minimal Phone 2 vorgestellt: OLED-Display und QWERTY-Tastatur

Minimal Company hat mit dem Minimal Phone 2 offiziell die zweite Generation seines Android-Smartphones mit markantem Design angekündigt. Das neue Gerät behält die wichtigsten Merkmale des Vorgängers bei und bietet zugleich mehrere bedeutende technische Änderungen und moderne Verbesserungen. Ixbt.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com gehört der Verzicht auf ein elektronisches E-Ink-Papierdisplay zu den wichtigsten und bemerkenswertesten Neuerungen des Geräts. Die im Smartphone der ersten Generation verwendeten Displays waren zwar stromsparend, boten jedoch eine geringe Bildwiederholrate. Das Minimal Phone 2 ist nun mit einem modernen, hellen OLED-Display und Unterstützung für 5G-Netze ausgestattet.

Änderungen bei Komfort und Design

Die physische QWERTY-Tastatur, ein charakteristisches Merkmal des Smartphones, ist auch beim neuen Modell erhalten geblieben. Nach Angaben des Herstellers wurde die Tastatur überarbeitet und komfortabler gestaltet. Auch das Gehäuse wurde verändert: Es ist kompakter geworden und besteht aus robustem Aluminium.

Zu den Änderungen am äußeren Erscheinungsbild gehört auch die Position der Frontkamera. Bei der ersten Generation befand sie sich unterhalb des Displays neben der Tastatur, während sie beim neuen Modell an die üblichere und praktischere Position oberhalb des Displays verlegt wurde. Auf der Rückseite befindet sich weiterhin wie zuvor eine einzelne Hauptkamera.

Neue Funktionen und Benutzeroberfläche

Aufgrund der erforderlichen Unterstützung für 5G-Netze erhielt das Smartphone eine neue Hardwareplattform. Deren genaue Bezeichnung hält das Unternehmen derzeit jedoch noch geheim. Die Hersteller versprechen den Nutzern außerdem eine schnellere und besser optimierte Benutzeroberfläche.

Auch am Aufbau des Geräts gab es einige Änderungen: Der herkömmliche 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss wurde entfernt. Der SIM-Karten-Schlitten befindet sich nun an der rechten Seite, während die Lautstärketasten links angeordnet sind. Außerdem ist an der Oberkante eine separate, geheimnisvolle physische Taste hinzugekommen. Ihre Funktion wurde noch nicht bekannt gegeben, Experten bringen sie jedoch mit Fokusmodi oder anderen Spezialfunktionen in Verbindung.

Die Displaydaten, der Prozessor, die Akkukapazität, die Kameraeigenschaften sowie der Preis und der Verkaufsstart des Minimal Phone 2 sind weiterhin unbekannt. Der Hersteller teilte mit, dass alle detaillierten Informationen später veröffentlicht werden.