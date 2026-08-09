Laut Informationen eines Sportmediums könnten sich die Transferpolitik des katalanischen Klubs und die Zusammensetzung der Startelf vollständig verändern, wenn der spanische Nationalmannschaftskapitän Rodri einen Vertrag unterschreibt. Der mögliche Transfer würde Hansi Flicks Team zwar deutlich wettbewerbsfähiger machen, könnte jedoch die Zukunft einiger Spieler gefährden. Goal.com berichtet dies.

Barcelona verhandelt derzeit über die Verpflichtung von Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri. Experten zufolge würde der Spieler, der auf seiner Position als einer der besten der Welt gilt, der Mannschaft nicht nur hohe Qualität, sondern auch Führungsstärke auf dem Platz verleihen.

Veränderungen im Kader und Betroffene

Der Transfer eines Stars dieser Größenordnung würde sich jedoch zwangsläufig auf die Rotation im Kader auswirken. Aufgrund von Rodris Stellung und Einfluss drohen einige Spieler ihren Platz in der Startelf zu verlieren.

Laut dem Sportbericht wäre Frenkie de Jong der erste, der unter diesen Veränderungen leiden würde. Der niederländische Mittelfeldspieler gab für die Qualifikation seiner Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft alles und hat nach einer schweren Knieverletzung gerade erst mit dem Genesungsprozess begonnen. Sobald er vollständig genesen und in den Kader zurückgekehrt ist, dürfte es deutlich schwieriger werden, seinen zuvor scheinbar sicheren Platz in der Startelf zurückzuerobern.

Eine schwierige Phase für Marc Casado

Rodris Ankunft würde die Situation auch für Marc Casado erheblich erschweren. Cheftrainer Hansi Flick hatte am Ende der vergangenen Saison seine Zukunftspläne klargestellt und erklärt, dass es die beste Entscheidung wäre, einen anderen Verein für den Spieler zu finden.

Gleichzeitig plant die Klubführung, junge und vielversprechende Spieler wie Gavi und Pedri nicht anzutasten. Sie gelten als die Zukunft der Mannschaft, doch der Konkurrenzkampf für die übrigen Spieler wird zweifellos noch härter.