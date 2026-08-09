Trevoh Chalobah verlässt Chelsea und wechselt zu Como

Das Chelsea-Eigengewächs Trevoh Chalobah hat seine 20-jährige Zeit in London beendet und ist zum italienischen Klub Como gewechselt. Der Verteidiger setzt seine Karriere in der Serie A fort und schließt sich dort dem von der früheren Fußballlegende Cesc Fàbregas geleiteten Projekt an. Goal.com berichtet darüber.

Laut Goal.com und anderen Sportmedien beträgt die zwischen den Klubs vereinbarte Ablösesumme 30 Millionen Euro. Zudem sind weitere 6 Millionen Euro an Boni sowie eine Beteiligung an einem künftigen Weiterverkauf vorgesehen. Der englische Innenverteidiger hatte sich bereits mehrere Wochen zuvor mit dem italienischen Klub auf persönliche Vertragsbedingungen geeinigt.

Von der Chelsea-Akademie in die Serie A

Trevoh Chalobah wechselte bereits in der U9 zur Chelsea-Akademie. Er durchlief die Nachwuchsabteilung erfolgreich und wurde zu einem wichtigen Teil der Mannschaft, die 2016 die UEFA Youth League gewann. Außerdem holte er zweimal in Folge den FA Youth Cup und leistete auch in den Endspielen 2017 seinen Beitrag.

Vor seinem Sprung in die erste Mannschaft sammelte Chalobah wertvolle Erfahrungen bei Leihstationen von Ipswich Town, Huddersfield Town und Lorient. Nach seinem 22. Geburtstag wurde er zum Stammspieler im Chelsea-Kader und absolvierte in der vergangenen Saison 47 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte.

Ein wichtiger Schritt für Como

Die Bedeutung des Transfers wird dadurch unterstrichen, dass Como-Trainer Cesc Fàbregas den Verteidiger unbedingt zum Klub holen wollte. Nach der Verpflichtung von Maxence Lacroix war Chalobahs Rolle beim Londoner Klub kleiner geworden.

Zu seinem Wechsel zum neuen Klub sagte der Fußballer: "Ich kann es kaum erwarten, meine Erfahrung in die Mannschaft einzubringen, die großartige Atmosphäre im Stadion zu erleben und eine Verbindung zu den Fans aufzubauen. Ich werde jeden Tag alles geben, damit wir gemeinsam Geschichte schreiben", sagte er.