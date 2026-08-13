35 Messerstiche: Urteil in einem Fall gefällt, der Kasachstan erschütterte

Fotocollage: smartnews.kz

Kasachstans Der Prozess um die Ermordung der 21-jährigen Nuray Serikbay in Schymkent, die das ganze Land erschütterte, ist abgeschlossen. Der Angeklagte erhielt die Höchststrafe.

Das Strafgericht von Schymkent befand den 28-jährigen Scherchan Aimachan dieses schrecklichen Verbrechens für schuldig und verurteilte ihn zu lebenslanger Freiheitsstrafe .

Anklage nach drei Artikeln und Entschädigungen in Millionenhöhe

Bei der von Richter Samiddin Temiralijew geleiteten Verhandlung wurde Aimachan nach drei schweren Artikeln des Strafgesetzbuchs der Republik Kasachstan schuldig gesprochen:

Artikel 125-1: „Zwangsheirat“;

Artikel 115-1: „Stalking“ (systematische und zwanghafte Verfolgung);

Artikel 99, Teil 2, Absatz 5: „Mord mit besonderer Grausamkeit“

Zusätzlich zur lebenslangen Freiheitsstrafe verpflichtete das Gericht den Angeklagten, der Familie der Verstorbenen eine Entschädigung für immaterielle Schäden in Höhe von 25 Millionen Tenge (etwa 54.000 US-Dollar) sowie für materielle Schäden in Höhe von 5 Millionen Tenge (etwa 11.000 US-Dollar) zu zahlen.

Zurückweisung, Entführung und 35 Messerstiche

Die schreckliche Tat ereignete sich am Abend des 11. Januar 2026 in Schymkent, in der Nähe des Hauses von Nuray Serikbay. Aimachan hatte der jungen Frau zuvor einen Heiratsantrag gemacht. Nachdem sie ihn abgelehnt hatte, entführte er sie gewaltsam. Obwohl Angehörige die junge Frau nach Hause brachten und die Polizei verständigten, wurde damals kein Strafverfahren eingeleitet.

Am Tattag verfolgte Aimachan die junge Frau erneut und stach brutal 35 Mal mit einem Messer auf sie ein. Das Opfer erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen. Der Täter wurde zwei Tage später 10 Kilometer von der Stadt entfernt festgenommen.

Tokajews Eingreifen und Rücktritte bei der Polizei

Nach der Tragödie erhob sich im Land eine Welle öffentlicher Empörung. Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew schaltete sich persönlich ein und ordnete eine Untersuchung der Untätigkeit der Schymkenter Polizei an.

Nach der Anweisung des Präsidenten:

wurden der Leiter der Polizeiabteilung von Schymkent und sein erster Stellvertreter entlassen;

gegen mehrere Polizeibeamte, die den Hilferuf der jungen Frau ignoriert hatten, wurden wegen Pflichtvernachlässigung Strafverfahren eingeleitet.

Die Version einer „Affekthandlung“ wurde verworfen

Eine am 30. April durchgeführte forensisch-psychiatrische Untersuchung befand Scherchan Aimachan für voll schuldfähig. Dennoch legte der Angeklagte kein Geständnis ab. Vor Gericht behauptete er, Nuray habe zuerst auf ihn eingestochen und er habe sich in einem Affektzustand befunden. Das Gericht wies diese Version jedoch zurück, da sie den Aussagen aus der Voruntersuchung widersprach.

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