Ferran Torres auf dem Weg nach Frankreich: PSG verpflichtet den Angreifer

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Ferran Torres auf dem Weg nach Frankreich: PSG verpflichtet den Angreifer

Ein großer Transfer im europäischen Fußball steht kurz vor dem Abschluss. Nach Informationen der Marca hat Paris Saint-Germain mit Barcelona eine Einigung über die Verpflichtung des Angreifers Ferran Torres erzielt. Der französische Spitzenklub bot für den spanischen Fußballer rund 50 Millionen Euro, und diese Summe stellte den spanischen Verein zufrieden. Goal.com berichtet .

Die Verhandlungen zwischen den Parteien wurden Berichten zufolge erfolgreich abgeschlossen, nun wird eine offizielle Bekanntgabe erwartet. Zuvor war berichtet worden, dass Ferran Torres persönlich bereits eine Einigung über die Vertragsbedingungen mit dem Pariser Klub erzielt hatte. Die französische Mannschaft plant, ihn zu einer wichtigen Figur in der Offensive zu machen.

Faktoren, die die Ablösesumme beeinflusst haben

Auch die Laufzeit des aktuellen Vertrags des Spielers beeinflusste die Festlegung der Ablösesumme auf rund 50 Millionen Euro. Ferran Torres' Vertrag mit Barcelona sollte am 30. Juni 2027 auslaufen. Dieser Faktor ermöglichte es Paris Saint-Germain, die Ablösesumme auf einem für den Klub akzeptablen Niveau zu halten.

Durch diese Vereinbarung verabschiedet sich der katalanische Klub nicht nur von einem seiner Angreifer, sondern erhält auch erhebliche finanzielle Mittel für neue Verpflichtungen auf dem Transfermarkt. Die Führung von Barcelona dürfte die Einnahmen nutzen, um den Kader weiter zu verstärken.

Änderungen in den Plänen von Paris Saint-Germain

Für die Pariser ist dieser Transfer ein wichtiger Schritt, um die Qualität der Offensive zu steigern und dem Kader mehr Variabilität zu verleihen. Ferran Torres' Beweglichkeit und Erfahrung dürften dem Team von Luis Enrique auch in den europäischen Wettbewerben zugutekommen. Die Klubs haben alle letzten Details vereinbart, und der weitere Karriereweg des Spielers in Frankreich ist vollständig vorbereitet.

Es sei daran erinnert, dass der spanische Fußballer weltweit für seine starken Leistungen in der Nationalmannschaft bekannt ist, darunter seine entscheidenden Tore im WM-Finale. Nun wird er seine Karriere beim Pariser Klub fortsetzen und in der kommenden Saison bei den französischen Meistern auf sich aufmerksam machen wollen.

Ferran TorresParis Saint-GermainBarcelonaTransferFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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